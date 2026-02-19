Para los que votan el domingo: qué horario tendrán las oficinas del Registro Civil

El domingo 22 de febrero, los ciudadanos de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa deberán concurrir a las urnas para las elecciones de concejales que integrarán los respectivos concejos deliberantes. En el caso de San Rafael, la jornada electoral incluiría la elección de 24 convencionales constituyentes, encargados de redactar la nueva Carta Orgánica departamental. La Suprema Corte define si se suspenden o no.

Desde el Registro Civil informaron que las oficinas cabeceras permanecerán abiertas durante la mañana para que los electores puedan retirar su DNI o solicitar certificados excusatorios en los casos previstos por la normativa.

Asimismo, se recordó que quienes hayan extraviado su documento podrán gestionar el certificado de extravío de manera online, ingresando al sitio oficial del Gobierno de Mendoza y seleccionando la opción “Certificados de Extravío”. Los servicios que prestarán son los siguientes:

a ciudadanos que no hayan podido retirarlos previamente. Se aclaró que estos documentos ya fueron intentados entregar en el domicilio en dos oportunidades y, al no encontrar al titular, quedaron resguardados en la oficina donde se inició el trámite. Emisión de certificados excusatorios por no haber recibido el DNI, encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación, o por pérdida o extravío del documento.

Las oficinas que atenderán al público son: