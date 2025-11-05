Para la IA, este equipo será el campeón de la Copa Argentina 2025

La Copa Argentina es un torneo que siempre da sorpresas y en la presente edición ya tuvo muchas. Ante eso, predecir un campeón es una tarea casi imposible. Por eso, la inteligencia artificial se animó a pronosticar que equipo será el que se lleve el trofeo.
Qué equipo va a salir campeón de la Copa Argentina, según la IA
ChatGPT fue consultado por un posible campeón, pero dejó en claro que el fútbol es un deporte que siempre puede traer sorpresas. Sin embargo, basándose en el análisis de los planteles y las estadísticas, trató de ponerse del lado de uno de los finalistas y justificó su respuesta.
Sin embargo, al no tener antecedentes de este tipo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la IA dejó claro que por historia, será el Bicho de la Paternal el campeón, pero que no “hay registro aún de un equipo que haya salido campeón de la Copa Argentina 2025, ya que la final se va a jugar el 5 de noviembre de 2025 desde las 21:10 horas”.
Todos los campeones de la Copa Argentina en la historia
- 1969 – Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta).
- 1970 – Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta).
- 2012 – Boca Juniors (2-1 vs. Racing).
- 2013 – Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo).
- 2014 – Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central).
- 2015 – Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central).
- 2016 – River Plate (4-3 vs. Rosario Central).
- 2017 – River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán).
- 2018 – Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata).
- 2019 – River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE)).
- 2020 – Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres).
- 2022 – Patronato (1-0 vs. Talleres).
- 2023 – Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia).
- 2024 – Central Córdoba (1-0 vs. Vélez).
- 2025- A JUGARSE