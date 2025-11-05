Para la IA, este equipo será el campeón de la Copa Argentina 2025

La Copa Argentina es un torneo que siempre da sorpresas y en la presente edición ya tuvo muchas. Ante eso, predecir un campeón es una tarea casi imposible. Por eso, la inteligencia artificial se animó a pronosticar que equipo será el que se lleve el trofeo.

Qué equipo va a salir campeón de la Copa Argentina, según la IA

ChatGPT fue consultado por un posible campeón, pero dejó en claro que el fútbol es un deporte que siempre puede traer sorpresas. Sin embargo, basándose en el análisis de los planteles y las estadísticas, trató de ponerse del lado de uno de los finalistas y justificó su respuesta.

Se viene el último capítulo de la 13º edición de #NuestraCopa 🙌



🗓️ Este miércoles, @CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título en el estadio Monumental Presidente Perón (@InstitutoACC)



🥇 ¿Quién será el flamante CAMPEÓN?#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/0Imqo3RGMY — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 2, 2025

Sin embargo, al no tener antecedentes de este tipo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la IA dejó claro que por historia, será el Bicho de la Paternal el campeón, pero que no “hay registro aún de un equipo que haya salido campeón de la Copa Argentina 2025, ya que la final se va a jugar el 5 de noviembre de 2025 desde las 21:10 horas”.

Todos los campeones de la Copa Argentina en la historia