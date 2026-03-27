Para celebrar: Argentina no tendrá que pagar los $16.000 millones de dólares por el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor del país en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto una condena superior a los US$16.000 millones, una decisión que impacta de lleno en el escenario económico y judicial.

El pronunciamiento fue emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revirtió el fallo de primera instancia y avaló la posición argentina en el litigio iniciado por la estatización de la petrolera en 2012. Además, el tribunal ratificó la desvinculación de YPF del proceso (al considerar que la empresa había sido correctamente exculpada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner).

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

La causa se remonta a 2015, pero tuvo un punto crítico en 2023, cuando una sentencia adversa obligaba al país a pagar una suma millonaria. En ese momento, la jueza Loretta Preska había señalado que Argentina incumplió el estatuto de la compañía durante la expropiación (llevada adelante bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof).

Pese al fallo favorable, el proceso judicial aún no concluyó (ya que las partes pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia), lo que mantiene abierta la disputa en el plano internacional.

Tras conocerse la resolución, el presidente Javier Milei celebró públicamente el resultado en redes sociales, donde compartió una imagen junto a miembros de su equipo y escribió: “GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF…!!!”. El mensaje fue difundido en la previa de una actividad oficial (vinculada al Centro de Formación de Capital Humano), marcando el tono político del anuncio.