Panini anunció el lanzamiento del álbum del Mundial 2026

En las últimas horas, la reconocida empresa Panini confirmó que el 1 de abril saldrá a la venta el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un anunció que hizo emocionar a todos los fanáticos de las colecciones mundialistas.

Más aún porque se trata de la primera edición en la que participarán 48 selecciones, lo que hizo que el formato del álbum sea más grande y que, a su vez, el costo financiero para llenarlo haya aumentado para los interesados.

De esta manera será la edición más gran de de toda la historia, contando con casi 1000 figuritas, un número que está muy por encima de las entregas anteriores. Aunque no se trata de una cuestión comercial, sino por la incorporación 16 equipos más al campeonato.

Una situación que preocupaba por la posible falta de stock, algo que ya se vivió en el Mundial de Qatar 2022 cuando los cromos brillaban por su ausencia en gran parte de los comercios. Por lo que desde la empresa empezaron su producción a finales de 2025 con el objetivo de garantizar stock.

Es así que desde el 1 de abril se comenzará la venta anticipada entre las que habrá una versión de tapa dura y otra blanda, con combos de cajas de sobre. Esperándose que cueste cerca de 300 mil pesos el llenarlo, un aumento respecto a la edición anterior.