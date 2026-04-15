Pánico en Las Heras por una amenaza de tiroteo en los baños de una escuela

La comunidad educativa de la escuela 4-143 “El Algarrobal”, en Las Heras, atraviesa horas de tensión tras la aparición de una amenaza escrita que advertía sobre un presunto tiroteo dentro del establecimiento. El mensaje, hallado en un baño, motivó la activación de protocolos de seguridad y la intervención de efectivos policiales.

Según indicaron fuentes cercanas, la advertencia hacía referencia a un posible ataque que tendría lugar este jueves, lo que generó una rápida reacción por parte de padres y directivos (quienes dieron aviso a la Policía Científica para investigar el hecho). La situación derivó en una fuerte preocupación colectiva y en la convocatoria espontánea de familias en la escuela.

El contenido del mensaje también incluyó menciones a episodios de violencia internacional, como la Masacre de Columbine y el atentado perpetrado por Brenton Tarrant (lo que incrementó el nivel de alarma entre la comunidad educativa por la gravedad simbólica del escrito).

Una madre relató que la información comenzó a circular entre los alumnos a través de grupos de mensajería y luego llegó a las familias, generando inquietud inmediata (especialmente por la falta de certezas sobre el origen del mensaje). “No sabemos con qué intención alguien escribe algo así”, expresó, y remarcó que no está claro quién pudo haber sido el autor.

Ante la ausencia de una comunicación oficial clara, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos o retirarlos del establecimiento durante la jornada (mientras otros no pudieron hacerlo por cuestiones laborales). En paralelo, las familias se organizaron para exigir explicaciones y medidas concretas que garanticen la seguridad dentro de la institución.