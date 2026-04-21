Panamá enfrentará a Brasil y República Dominicana: agenda completa previa al Mundial

Según informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, afrontará un exigente amistoso internacional el próximo 31 de mayo ante Selección de Brasil en el histórico Estadio Maracaná, en un duelo de máxima exigencia frente al cinco veces campeón del mundo.

Amistoso de alto nivel ante Brasil

El encuentro en Río de Janeiro será una de las pruebas más importantes en la preparación del conjunto panameño antes del Mundial, ya que medirá su rendimiento ante una de las potencias históricas del fútbol.

Partido despedida frente a República Dominicana

Como parte de su puesta a punto, Panamá disputará un amistoso previo ante la Selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, donde buscará llegar con ritmo competitivo al torneo.

Historial favorable para Panamá

En los enfrentamientos directos, el conjunto canalero domina ampliamente: registra cinco victorias y un empate en seis partidos, con 11 goles convertidos y solo tres recibidos. El último antecedente data del 8 de junio de 2021, en las Eliminatorias rumbo al Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, cuando Panamá ganó 3-0 en el Estadio Rod Carew.

Diferencias en el ranking FIFA

De acuerdo al ranking actualizado de la FIFA, República Dominicana ocupa el puesto 143, mientras que Panamá se ubica en la posición 33, marcando una clara brecha en el nivel competitivo.

Debut mundialista y grupo

En el Mundial, Panamá debutará el 17 de junio frente a la Selección de Ghana en el Estadio de Toronto, por el Grupo L, que también integran Selección de Inglaterra y Selección de Croacia.