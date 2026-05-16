Search
Instagram Facebook Twitter
panaderia
bolsillo

Panaderos de Mendoza anunciaron subas y ya anticipan cuánto podría costar el pan en los próximos días

La Cámara de Empresarios Panaderos advirtió que la situación del sector llegó a un límite y confirmó una nueva actualización de precios.

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza confirmó este viernes que los panificados volverán a aumentar en toda la provincia debido al fuerte incremento de costos que viene afectando al sector. Desde la entidad aseguraron que la rentabilidad atraviesa “mínimos históricos” y calificaron como “insostenible” la situación económica que enfrentan las panaderías mendocinas.

Según explicaron desde la cámara presidida por Diego A. Cuitiño, en los últimos meses los insumos esenciales registraron fuertes aumentos (como grasas, margarinas y azúcar que subieron alrededor de un 60%) mientras que la harina tuvo incrementos cercanos al 20%. A eso se sumaron nuevas subas en descartables y empaques (35%) además de los permanentes ajustes en tarifas de gas y electricidad.

La entidad también informó que cada panadería tendrá libertad para definir sus nuevos valores de venta según su estructura de costos y ubicación geográfica. Esto significa que los aumentos no serán iguales en todos los comercios y podrían variar dependiendo de cada zona de Mendoza.

Hasta ahora, los precios sugeridos por la cámara se ubicaban en $3.200 para el kilo de pan, $5.500 para la docena de tortitas y $7.800 para las facturas comunes. Sin embargo, con la nueva actualización prevista para los próximos días, desde el sector anticipan que esos valores sufrirán un incremento importante para poder afrontar tanto los costos de producción como la reciente actualización salarial de los trabajadores.

Desde CEPA remarcaron que los precios actuales se mantenían congelados desde febrero, pero advirtieron que ya no es posible seguir absorbiendo aumentos sin trasladarlos al consumidor. El nuevo ajuste impactará de lleno en productos básicos de consumo diario y volverá a golpear el bolsillo de las familias mendocinas.

ETIQUETAS:

MendozaAumentoPanpreciospanificadospanaderos

+ Noticias

ENERGÍA ELÉCTRICA

Mendoza presidirá dos sectores claves para el sector energético nacional: los detalles

Por: Redacción NDI

bolsillo

Panaderos de Mendoza anunciaron subas y ya anticipan cuánto podría costar el pan en los próximos días

Por: Redacción NDI

Recorrido valletano

Luis Petri mantuvo una reunión con la Cámara de Comercio de Valle de Uco: “Las cámaras tienen que ser aliadas”

Por: Redacción NDI

FUEGO CRUZADO

Guerra abierta entre San Rafael y General Alvear por el Gasoducto del Sur: intimaciones, amenazas y mensajes en redes

Por: Redacción NDI

Investigación

Dueños del silencio: la trama de tierras, poder y sombras que inquieta al Valle de Uco

Por: Redacción NDI

Chiqui Tapia, complicado

La Justicia reactivó la causa por la millonaria mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter