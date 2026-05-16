Panaderos de Mendoza anunciaron subas y ya anticipan cuánto podría costar el pan en los próximos días

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza confirmó este viernes que los panificados volverán a aumentar en toda la provincia debido al fuerte incremento de costos que viene afectando al sector. Desde la entidad aseguraron que la rentabilidad atraviesa “mínimos históricos” y calificaron como “insostenible” la situación económica que enfrentan las panaderías mendocinas.

Según explicaron desde la cámara presidida por Diego A. Cuitiño, en los últimos meses los insumos esenciales registraron fuertes aumentos (como grasas, margarinas y azúcar que subieron alrededor de un 60%) mientras que la harina tuvo incrementos cercanos al 20%. A eso se sumaron nuevas subas en descartables y empaques (35%) además de los permanentes ajustes en tarifas de gas y electricidad.

La entidad también informó que cada panadería tendrá libertad para definir sus nuevos valores de venta según su estructura de costos y ubicación geográfica. Esto significa que los aumentos no serán iguales en todos los comercios y podrían variar dependiendo de cada zona de Mendoza.

Hasta ahora, los precios sugeridos por la cámara se ubicaban en $3.200 para el kilo de pan, $5.500 para la docena de tortitas y $7.800 para las facturas comunes. Sin embargo, con la nueva actualización prevista para los próximos días, desde el sector anticipan que esos valores sufrirán un incremento importante para poder afrontar tanto los costos de producción como la reciente actualización salarial de los trabajadores.

Desde CEPA remarcaron que los precios actuales se mantenían congelados desde febrero, pero advirtieron que ya no es posible seguir absorbiendo aumentos sin trasladarlos al consumidor. El nuevo ajuste impactará de lleno en productos básicos de consumo diario y volverá a golpear el bolsillo de las familias mendocinas.