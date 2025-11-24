Search
pañales pami
ATENCIÓN

PAMI: se vence el plazo para renovar la orden médica y seguir recibiendo los pañales gratis

Vencen los seis meses del nuevo sistema de entrega domiciliaria de pañales de PAMI: los afiliados deben renovar su Orden Médica Electrónica.

PAMI informó que los afiliados que reciben pañales a domicilio deben actualizar su Orden Médica Electrónica (OME) antes del 30 de noviembre, para garantizar la continuidad del servicio.

Desde el 1° de junio de 2025, PAMI implementó un sistema de entrega puerta a puerta para los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), eliminando la necesidad de retirar los pañales en las farmacias.

La renovación de la orden debe realizarse cada seis meses con el médico de cabecera: quienes se sumaron al programa desde junio necesitan hacer el trámite ahora, mientras que quienes ingresaron después deberán esperar hasta cumplir el semestre.

En cuanto a la cantidad, los afiliados pueden recibir entre 30 y 90 pañales por mes, según su nivel de incontinencia. Si necesitan más de 90 unidades, deben hacer una solicitud especial que será evaluada por “Nivel Central” de PAMI.

