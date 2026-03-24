PAMI redefine el acceso a remedios gratuitos: quiénes están incluidos

PAMI volvió a garantizar la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, luego de una decisión judicial que obligó a restituir este beneficio a miles de afiliados que lo habían perdido en los últimos meses.

La medida implica una flexibilización en los criterios de acceso, lo que permitirá que más personas puedan volver a recibir sus tratamientos sin costo. Uno de los cambios clave es la forma en la que se calculan los ingresos: ahora ya no se sumarán jubilación y pensión para determinar si alguien supera el límite establecido, lo que amplía el universo de beneficiarios.

En este contexto, podrán acceder a la cobertura del 100% aquellos afiliados que cumplan con los requisitos económicos del organismo, especialmente quienes tengan ingresos bajos o se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Además, el beneficio sigue vigente para tratamientos considerados esenciales o de alto costo, como los vinculados a enfermedades crónicas o complejas, que ya cuentan con cobertura total dentro del sistema.

Para quienes no estén dentro de ese listado, existe la posibilidad de solicitar un subsidio social que permite acceder a los medicamentos gratuitos. Este beneficio está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos y requiere cumplir ciertas condiciones, como no superar determinado nivel de ingresos ni contar con bienes que indiquen una buena situación económica.

Incluso, en casos excepcionales, también se puede pedir la cobertura total si el gasto en medicamentos representa una parte importante de los ingresos mensuales.