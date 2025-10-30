PAMI: qué documentación se necesita para recuperar los gastos médicos

La obra social PAMI permite que sus afiliados, o bien un tercero que haya pagado gastos médicos en su nombre, gestionen el reintegro de esos montos. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con determinados requisitos y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden realizar el trámite

El reintegro puede ser solicitado por:

El afiliado titular de PAMI.

Un apoderado o familiar autorizado.

Un tercero que haya afrontado el gasto médico por el afiliado.

El pedido debe realizarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la prestación médica o del gasto efectuado.

Documentación requerida

Para tramitar el reintegro, se debe presentar:

DNI del afiliado titular.

DNI del familiar o representante, si lo realiza un tercero.

Credencial de afiliación a PAMI.

Factura original y discriminada del gasto, con nombre, apellido y domicilio del afiliado.

Formulario de “Solicitud de Reintegro de Gastos”.

En caso de que gestione un tercero, la “Autorización para que un tercero cobre o gestione el reintegro”.

Documentación clínica que respalde la prestación, como órdenes médicas o estudios.

En algunos casos, justificación de la atención fuera del sistema habitual (por ejemplo, rechazo de turno o falta de complejidad en el prestador).

Cómo realizar el trámite

El reintegro puede hacerse de forma online, ingresando al sitio de PAMI y completando el formulario con la documentación solicitada, o presencialmente en la agencia más cercana, para lo cual se recomienda solicitar turno con antelación.

Una vez enviada la solicitud, el organismo evaluará la documentación y podrá requerir que el afiliado presente los originales para su verificación.