PAMI: qué documentación se necesita para recuperar los gastos médicos

La obra social PAMI permite que sus afiliados, o bien un tercero que haya pagado gastos médicos en su nombre, gestionen el reintegro de esos montos. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con determinados requisitos y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos.
Quiénes pueden realizar el trámite
El reintegro puede ser solicitado por:
- El afiliado titular de PAMI.
- Un apoderado o familiar autorizado.
- Un tercero que haya afrontado el gasto médico por el afiliado.
El pedido debe realizarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la prestación médica o del gasto efectuado.
Documentación requerida
Para tramitar el reintegro, se debe presentar:
- DNI del afiliado titular.
- DNI del familiar o representante, si lo realiza un tercero.
- Credencial de afiliación a PAMI.
- Factura original y discriminada del gasto, con nombre, apellido y domicilio del afiliado.
- Formulario de “Solicitud de Reintegro de Gastos”.
- En caso de que gestione un tercero, la “Autorización para que un tercero cobre o gestione el reintegro”.
- Documentación clínica que respalde la prestación, como órdenes médicas o estudios.
- En algunos casos, justificación de la atención fuera del sistema habitual (por ejemplo, rechazo de turno o falta de complejidad en el prestador).
Cómo realizar el trámite
El reintegro puede hacerse de forma online, ingresando al sitio de PAMI y completando el formulario con la documentación solicitada, o presencialmente en la agencia más cercana, para lo cual se recomienda solicitar turno con antelación.
Una vez enviada la solicitud, el organismo evaluará la documentación y podrá requerir que el afiliado presente los originales para su verificación.