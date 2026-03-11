Search
JUBILADOS Y PENSIONADOS

PAMI incorporó una nueva función para seguir el envío a domicilio de pañales gratis

Los afiliados ya pueden consultar desde la plataforma digital del organismo en qué estado se encuentra la entrega de este beneficio.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sumó una nueva herramienta digital que permite a sus afiliados seguir en tiempo real el envío a domicilio de los pañales gratuitos. La función se encuentra disponible dentro de la plataforma Mi PAMI y busca facilitar el acceso a la información sobre este beneficio.

A través de esta actualización, los beneficiarios pueden consultar el estado de su pedido, conocer en qué etapa se encuentra la entrega y revisar los detalles del envío de los higiénicos absorbentes descartables. La información está disponible en una nueva sección llamada “Mis entregas”, pensada para que los usuarios puedan controlar sus pedidos de forma simple.

Dentro de esta sección se organizan los datos en dos apartados principales. Por un lado, “Solicitudes”, donde se muestran las entregas que están en proceso; y por otro, “Historial”, que permite ver los envíos que ya fueron realizados anteriormente.

El sistema también muestra paso a paso el estado del pedido. Las etapas que pueden aparecer son: “En preparación”, cuando el paquete está siendo armado; “En camino”, cuando el repartidor ya tiene el envío; “Entregado”, cuando el afiliado recibe los insumos; y “Aviso de visita”, cuando no se pudo concretar la entrega porque no había nadie en el domicilio.

Además, los afiliados pueden verificar qué contiene el paquete y confirmar la dirección de entrega registrada en el sistema. Desde el organismo indicaron que esta herramienta apunta a mejorar la trazabilidad del servicio, agilizar las entregas y reducir intermediarios en el proceso.

