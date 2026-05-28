Search
Instagram Facebook Twitter
medicamentos pami
ATENCIÓN JUBILADOS

PAMI garantiza los medicamentos gratis en junio: cómo acceder

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados afiliados que cumplan determinados requisitos económicos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante junio continuará vigente la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados que cumplan determinados requisitos económicos y médicos. La medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales y aliviar el impacto del costo de los remedios en los adultos mayores.

El beneficio contempla la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos ambulatorios mediante el denominado Subsidio por Razones Sociales. En casos especiales y con evaluación previa, algunos afiliados también pueden acceder a una cobertura ampliada para más tratamientos mensuales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está destinado a afiliados cuyos ingresos no les permitan afrontar el gasto en medicamentos. Para solicitarlo, PAMI establece una serie de condiciones socioeconómicas y patrimoniales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios.
  • En hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.
  • No contar con medicina prepaga.
  • No poseer más de una propiedad.
  • No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a discapacidad.
  • No registrar activos societarios que acrediten capacidad económica.

Además, el organismo contempla vías de excepción para afiliados que superen el límite de ingresos pero deban destinar más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de medicamentos. En esos casos, la solicitud es evaluada de manera particular.

Cómo realizar el trámite

El trámite puede hacerse de manera online desde la página oficial de PAMI y requiere contar con receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera o especialista.

El paso a paso incluye:

  1. Ingresar al sitio oficial de PAMI.
  2. Acceder a la sección “Trámites Web”.
  3. Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.
  4. Completar los datos personales, información médica y documentación requerida.
  5. Enviar la solicitud y esperar la aprobación del organismo.

Una vez autorizado el beneficio, el afiliado podrá retirar los medicamentos en farmacias adheridas presentando DNI, credencial de PAMI y receta electrónica.

ETIQUETAS:

PAMIJUniocoberturajubilados y pensionadosmedicamentos gratuitosvigente

+ Noticias

ATENCIÓN JUBILADOS

PAMI garantiza los medicamentos gratis en junio: cómo acceder

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza recibirá al 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT

Por: Violeta Díaz Costa

Se mueve con el viento

Van a quitar la estatua de Messi en la India: los motivos

Por: Agustin Zamora

Llega el día

Adorni se prepara para presentar su declaración jurada: cuándo sería

Por: Redacción NDI

De película

Persecución, choque y operativo en un descampado: la espectacular captura de un hombre buscado por violencia de género

Por: Redacción NDI

Minería

Encontraron oro, plata y cobre en Malargüe: se realizará una exploración más profunda

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter