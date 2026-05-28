PAMI garantiza los medicamentos gratis en junio: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante junio continuará vigente la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados que cumplan determinados requisitos económicos y médicos. La medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales y aliviar el impacto del costo de los remedios en los adultos mayores.

El beneficio contempla la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos ambulatorios mediante el denominado Subsidio por Razones Sociales. En casos especiales y con evaluación previa, algunos afiliados también pueden acceder a una cobertura ampliada para más tratamientos mensuales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está destinado a afiliados cuyos ingresos no les permitan afrontar el gasto en medicamentos. Para solicitarlo, PAMI establece una serie de condiciones socioeconómicas y patrimoniales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios.

En hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.

No contar con medicina prepaga.

No poseer más de una propiedad.

No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a discapacidad.

No registrar activos societarios que acrediten capacidad económica.

Además, el organismo contempla vías de excepción para afiliados que superen el límite de ingresos pero deban destinar más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de medicamentos. En esos casos, la solicitud es evaluada de manera particular.

Cómo realizar el trámite

El trámite puede hacerse de manera online desde la página oficial de PAMI y requiere contar con receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera o especialista.

El paso a paso incluye:

Ingresar al sitio oficial de PAMI. Acceder a la sección “Trámites Web”. Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Completar los datos personales, información médica y documentación requerida. Enviar la solicitud y esperar la aprobación del organismo.

Una vez autorizado el beneficio, el afiliado podrá retirar los medicamentos en farmacias adheridas presentando DNI, credencial de PAMI y receta electrónica.