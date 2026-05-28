PAMI garantiza los medicamentos gratis en junio: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante junio continuará vigente la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados que cumplan determinados requisitos económicos y médicos. La medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales y aliviar el impacto del costo de los remedios en los adultos mayores.
El beneficio contempla la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos ambulatorios mediante el denominado Subsidio por Razones Sociales. En casos especiales y con evaluación previa, algunos afiliados también pueden acceder a una cobertura ampliada para más tratamientos mensuales.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El programa está destinado a afiliados cuyos ingresos no les permitan afrontar el gasto en medicamentos. Para solicitarlo, PAMI establece una serie de condiciones socioeconómicas y patrimoniales.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios.
- En hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.
- No contar con medicina prepaga.
- No poseer más de una propiedad.
- No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a discapacidad.
- No registrar activos societarios que acrediten capacidad económica.
Además, el organismo contempla vías de excepción para afiliados que superen el límite de ingresos pero deban destinar más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de medicamentos. En esos casos, la solicitud es evaluada de manera particular.
Cómo realizar el trámite
El trámite puede hacerse de manera online desde la página oficial de PAMI y requiere contar con receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera o especialista.
El paso a paso incluye:
- Ingresar al sitio oficial de PAMI.
- Acceder a la sección “Trámites Web”.
- Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.
- Completar los datos personales, información médica y documentación requerida.
- Enviar la solicitud y esperar la aprobación del organismo.
Una vez autorizado el beneficio, el afiliado podrá retirar los medicamentos en farmacias adheridas presentando DNI, credencial de PAMI y receta electrónica.