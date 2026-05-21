PAMI frenó el fallo por los medicamentos gratis y ahora miles de jubilados esperan respuestas

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió dejar sin efecto la cautelar que había obligado a PAMI a suspender los recortes en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados. El tribunal entendió que la medida quedó “abstracta” luego de que la obra social derogara las resoluciones cuestionadas y pusiera en marcha una nueva normativa (la resolución 428 de febrero de 2026) surgida de un acuerdo judicial alcanzado en sede penal.

La decisión representa un alivio parcial para la conducción de PAMI y especialmente para sus autoridades nacionales y provinciales (quienes habían sido denunciadas por presunta desobediencia judicial y luego resultaron sobreseídas). Según interpretó la Cámara, el escenario legal cambió por completo tras la implementación del nuevo esquema de cobertura, que amplió la entrega de medicamentos genéricos y flexibilizó algunos requisitos de acceso.

En el fallo, los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci señalaron que ya no correspondía mantener suspendidas las normas originales (porque dejaron de existir) y también dejaron en pausa las multas económicas acumuladas por el incumplimiento de la cautelar dictada en 2024. Además, remarcaron que aquella resolución judicial no ordenaba expresamente volver al antiguo Plan Vivir Mejor, uno de los principales reclamos impulsados por asociaciones de jubilados.

A pesar del revés judicial para los sectores demandantes, la causa está lejos de cerrarse. La propia Cámara aclaró que el conflicto “persiste” y ordenó continuar con el análisis sobre si la nueva resolución realmente garantiza el derecho a la salud de los afiliados o si mantiene restricciones encubiertas en el acceso a medicamentos gratuitos.

Distintas agrupaciones de jubilados (como Jubypen y organizaciones de Buenos Aires y Córdoba) sostienen que el nuevo sistema continúa funcionando bajo un esquema de subsidios y no como una cobertura universal. Por eso, la discusión judicial seguirá ahora enfocada en determinar si el modelo implementado por PAMI cumple efectivamente con los derechos de los adultos mayores o si todavía existen limitaciones inconstitucionales en la entrega de medicamentos.