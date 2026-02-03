PAMI entrega cinco elementos gratuitos para jubilados en 2026

En 2026, PAMI continúa ofreciendo una serie de elementos gratuitos destinados a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados afiliados. Se trata de prestaciones que apuntan a facilitar el cuidado diario, la movilidad y la salud, especialmente en personas con necesidades específicas o ingresos limitados.

Entre los beneficios más importantes se encuentran distintas ayudas técnicas para el hogar, como colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios de cama. Estos elementos están pensados para personas con movilidad reducida o que deben permanecer en reposo durante largos períodos, y buscan prevenir complicaciones de salud y promover una mayor autonomía. Para solicitarlos, es necesario contar con una orden médica electrónica emitida por un profesional habilitado, donde se justifique la necesidad del elemento.

Otro de los beneficios más utilizados es la entrega gratuita de anteojos. Cada afiliado puede acceder a un par por año, ya sea para visión cercana, lejana o bifocales, según la indicación del oftalmólogo. El trámite comienza con una consulta médica dentro de la cartilla de PAMI, que habilita la orden correspondiente. Con esa documentación, el afiliado puede concurrir a una óptica adherida para la confección de los lentes, sin costo.

PAMI también sostiene el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables, que contempla la provisión mensual de pañales y apósitos para quienes los necesitan. La entrega se realiza directamente en el domicilio registrado y la cantidad varía según el diagnóstico médico, pudiendo ser de 30, 60 o 90 unidades por mes. En casos especiales, se evalúa la posibilidad de una cobertura mayor.

Todos estos beneficios pueden tramitarse de manera digital a través de la plataforma Mi PAMI, desde un celular o computadora, o de forma presencial en una agencia, solicitando turno previamente. Además, el trámite no necesariamente debe hacerlo el afiliado: puede ser iniciado por un familiar, un apoderado o incluso el médico tratante, lo que facilita el acceso para personas con dificultades de traslado.

Desde el organismo recomiendan iniciar los trámites con anticipación, ya que las órdenes médicas tienen vencimiento, y mantener actualizados los datos personales y el domicilio para evitar demoras en la entrega. De esta manera, PAMI busca garantizar el acceso a prestaciones esenciales que impactan directamente en el bienestar de millones de jubilados en todo el país.