PAMI entrega bolsas e insumos gratis a afiliados con ostomía: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados un beneficio clave para quienes viven con una ostomía: la entrega gratuita de bolsas y otros insumos necesarios para el tratamiento. Esta asistencia busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar que puedan continuar con sus cuidados sin afrontar altos costos.

El beneficio incluye distintos elementos utilizados en colostomías, ileostomías y urostomías. Entre los productos que cubre la obra social se encuentran bolsas de ostomía, discos o bases adhesivas y pastas especiales para asegurar una correcta fijación y cuidado de la piel. La provisión se mantiene mientras la persona afiliada lo necesite, siempre que cuente con la indicación médica correspondiente.

Las bolsas de ostomía están diseñadas para recolectar los desechos del cuerpo tras una cirugía que crea una abertura en el abdomen. Existen distintos modelos según el tipo de sistema, el contenido que se elimina y la forma del estoma, lo que permite adaptar el dispositivo a cada paciente.

Cómo solicitar las bolsas y los insumos de ostomía de PAMI

Para acceder a este beneficio, el afiliado debe contar con una orden médica electrónica o con un formulario de solicitud de insumos de ostomía completado por su médico de cabecera o especialista. Además, se necesita presentar el DNI y la credencial de afiliación.

El trámite puede iniciarse de manera online a través de la página de PAMI, aunque también es posible realizarlo en una agencia del organismo. En algunos casos, el propio médico puede cargar la orden en el sistema, por lo que el afiliado no necesita hacer gestiones adicionales.

Una vez aprobado el pedido, los insumos se envían al domicilio registrado en PAMI mediante correo.