PAMI cubre la insulina al 100%: quiénes pueden acceder

PAMI mantiene la cobertura total de la insulina para sus afiliados con diabetes, aunque el acceso no es automático y exige cumplir con una serie de requisitos médicos y administrativos.

Para poder retirar la medicación sin costo, es indispensable estar inscripto en el padrón de personas con diabetes del organismo. Este registro es el que habilita la cobertura al 100% y debe mantenerse actualizado para evitar inconvenientes en las farmacias.

Uno de los puntos centrales es la renovación anual de la información médica. El trámite se realiza a través del médico de cabecera, quien debe cargar en el sistema los estudios correspondientes, como los análisis de hemoglobina glicosilada y glucemia. Si estos datos no se actualizan, el beneficio puede suspenderse.

Además, se requiere presentar documentación básica como DNI, credencial de afiliación y receta electrónica vigente. Este último punto es clave: si la prescripción no está correctamente cargada en el sistema, la farmacia no puede aplicar la cobertura total.

En cuanto al trámite, puede hacerlo el propio afiliado, un familiar o un apoderado, lo que facilita la gestión en casos de personas mayores o con dificultades para movilizarse.

Para algunas insulinas especiales, el proceso es más exigente. En esos casos, se pide documentación adicional, como estudios más completos, una indicación médica específica y formularios de autorización previa, ya que se trata de tratamientos de uso particular.

Actualmente, gran parte del procedimiento puede hacerse de manera online, aunque también sigue disponible la atención presencial en agencias del PAMI con turno previo.