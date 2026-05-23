PAMI: cuáles son los beneficios gratuitos que pueden aprovechar jubilados y pensionados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece distintos beneficios sin costo destinados a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados afiliados. Entre ellos se incluyen anteojos, pañales, insumos médicos y cobertura de medicamentos, entre otros servicios.

Anteojos gratis

Uno de los beneficios más utilizados es la entrega gratuita de lentes recetados. Actualmente, los afiliados pueden acceder a un par para visión cercana y otro para visión lejana, o bien solicitar bifocales, siempre con indicación médica.

Para iniciar el trámite es necesario:

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de cartilla

El proceso se realiza directamente en ópticas adheridas de todo el país.

Pañales y elementos de cuidado personal

PAMI también brinda hasta 90 pañales descartables por mes a quienes los necesiten por razones médicas. Para obtenerlos se requiere una receta electrónica y estar registrado dentro del programa correspondiente.

Insumos para personas con movilidad reducida

Entre los productos gratuitos disponibles se encuentran:

Colchones antiescaras

Inodoros portátiles

Trapecios para cama

Estos elementos buscan facilitar la movilidad y mejorar la comodidad de personas con dificultades físicas o que permanecen mucho tiempo en cama.

Medicamentos con cobertura total

La obra social mantiene programas de cobertura de medicamentos al 100% para determinados tratamientos y afiliados que cumplan ciertos requisitos económicos y médicos. Además, existe un subsidio social para quienes no pueden afrontar los costos de sus remedios.

Atención odontológica y otros servicios

Además de los beneficios más conocidos, PAMI ofrece prestaciones odontológicas, reintegros médicos y distintos programas de acompañamiento para adultos mayores.