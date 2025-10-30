PAMI: cómo hacer el cambio de clínica o centro de atención médica

PAMI ofrece la posibilidad a sus afiliados de cambiar de clínica, médico de cabecera o centro de atención médica cuando lo necesiten. El trámite es gratuito y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial, sin necesidad de intermediarios.

Entre los motivos más frecuentes para solicitar el cambio figuran el traslado de domicilio, la distancia del centro médico actual, la falta de conformidad con la atención recibida o la necesidad de acceder a un prestador más cercano.

Quiénes pueden realizar el trámite

El cambio puede gestionarlo directamente el afiliado, un apoderado o un familiar autorizado. En todos los casos se debe presentar el DNI del titular, con domicilio actualizado, y los documentos que correspondan según la situación:

Apoderado: debe llevar su DNI y el recibo de cobro del afiliado.

debe llevar su DNI y el recibo de cobro del afiliado. Familiar autorizado: debe presentar su DNI y una nota firmada por el afiliado donde conste la autorización para realizar el cambio.

Cómo hacer el cambio de clínica o centro médico

1. Vía online:

Los afiliados pueden ingresar al sitio web oficial del PAMI y seleccionar la opción “Asignación o cambio de centro de atención médica”.

Luego deben elegir el motivo del cambio entre las siguientes opciones:

El médico o centro ya no atiende por PAMI.

No tengo médico o centro asignado.

El consultorio queda lejos de mi domicilio.

No estoy conforme con la atención.

Deseo cambiar por motivos personales.

Una vez seleccionado el motivo, el sistema permitirá elegir un nuevo centro o profesional disponible y confirmar la gestión.

2. De manera presencial:

También es posible acercarse a la agencia de PAMI más cercana. En este caso, se recomienda sacar turno previo a través de la web para evitar demoras.