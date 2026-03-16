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PAMI: cómo acceder al programa de atención odontológica

La obra social de jubilados y pensionados ofrece un plan que permite acceder a consultas y tratamientos dentales a través de una red de profesionales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintas iniciativas pensadas para mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Entre ellas se encuentra “Sonrisa Mayor“, un plan que brinda atención odontológica integral a jubilados y pensionados.

Este programa busca facilitar el acceso a controles, tratamientos y prácticas odontológicas a través de una red de dentistas y especialistas. De esta manera, los afiliados pueden cuidar su salud bucal sin tener que afrontar costos elevados.

Cómo acceder a la atención odontológica de PAMI

Para utilizar este beneficio es necesario estar afiliado a PAMI. A partir de allí, el proceso es sencillo y comienza con la consulta con el odontólogo de cabecera.

Los pasos son:

  • Pedir turno con el odontólogo de cabecera para una evaluación inicial.
  • Si el caso lo requiere, el profesional puede derivar al paciente a un especialista.
  • Consultar la cartilla médica de PAMI para elegir el prestador disponible.
  • Solicitar el turno con el profesional seleccionado.

El plan odontológico contempla distintos tipos de prácticas, desde controles básicos hasta tratamientos de mayor complejidad.

Entre los servicios que se pueden realizar se encuentran:

  • Consultas de odontología general y controles preventivos.
  • Tratamientos como endodoncia.
  • Colocación de prótesis.
  • Cirugías odontológicas.
  • Estudios y diagnósticos por imágenes.

Además, los afiliados pueden elegir al especialista y el centro de atención dentro de la red disponible, lo que facilita encontrar un turno cercano a su domicilio.

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