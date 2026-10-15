PAMI cambia el sistema para retirar medicamentos en farmacias

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) avanza con cambios en el sistema de entrega de medicamentos en farmacias, con el objetivo de simplificar los trámites y mejorar el control de las prestaciones. El nuevo esquema se enmarca en la Resolución 638/2026 y la Adenda N.º 1, que establecen mecanismos digitales para registrar y validar la dispensa de medicamentos.

La modalidad busca reducir el uso de documentación física en los mostradores y fortalecer la trazabilidad de los medicamentos desde su prescripción hasta la entrega al paciente. En este contexto, la receta electrónica cumple un papel central, ya que permite que la información llegue directamente a la farmacia sin que el afiliado tenga que llevar una copia impresa en los casos habilitados.

Cuáles son los dos requisitos para retirar medicamentos

Para retirar medicamentos con la cobertura de PAMI, los afiliados deben presentar dos documentos básicos:

Documento Nacional de Identidad (DNI): permite acreditar la identidad de la persona que retira la medicación.

permite acreditar la identidad de la persona que retira la medicación. Credencial de PAMI: debe estar vigente y puede presentarse en cualquiera de los formatos habilitados por el organismo.

Según la información oficial de PAMI, estos documentos son suficientes para retirar medicamentos prescriptos mediante una receta electrónica, ya que el farmacéutico puede consultar la prescripción a través del sistema.

La receta digital se genera a partir de la consulta con el médico de cabecera o especialista y se envía electrónicamente a la farmacia. Por eso, para los medicamentos ambulatorios incluidos en esta modalidad, no es necesario llevar una copia impresa de la receta.

Qué formatos de credencial acepta PAMI

Los afiliados pueden utilizar distintas versiones de su credencial para acceder a los servicios del organismo. Entre los formatos habilitados se encuentran: