Search
Instagram Facebook Twitter
pami
ATENCIÓN

PAMI ampliará una prestación esencial para jubilados desde octubre

La obra social anunció que cubrirá de manera gratuita el servicio de traslado en ambulancia para afiliados que lo necesiten.

PAMI anunció que reforzará uno de sus servicios más solicitados a partir del mes de octubre, extendiendo su cobertura para que un mayor número de afiliados puedan utilizarlo sin costo alguno. Esta medida se suma a las iniciativas que la obra social viene implementando para ampliar prestaciones clave.

¿En qué consiste el refuerzo?
El beneficio está relacionado con el traslado en ambulancia. A partir de octubre, los jubilados y pensionados podrán acudir a turnos médicos, estudios y tratamientos sin tener que afrontar el costo del servicio. Hasta ahora, ese gasto podía ser un obstáculo para muchos mayores.

Quiénes podrán beneficiarse
El servicio aplica a todos los afiliados de PAMI que necesiten transporte en ambulancia para acceder a consultas médicas, estudios diagnósticos o tratamientos, siempre que utilicen prestadores que estén adheridos al sistema.
Por el momento, no se han anunciado criterios de restricción en función del ingreso u otros parámetros específicos, lo que sugiere que la cobertura buscará ser lo más amplia posible.

Con esta medida, PAMI pretende eliminar una barrera logística para quienes tienen dificultades de movilidad o viven en zonas alejadas, asegurando que el acceso al sistema de salud no dependa de tener transporte. Se espera que la implementación arranque en octubre y que se vayan ajustando los detalles operativos a nivel nacional para que funcione de forma eficiente.

ETIQUETAS:

PAMIserviciosoctubreafiliadostraslado en ambulancia

+ Noticias

IPV

Crédito “Construyo Mi Casa”: cuánto hay que ganar en Mendoza para acceder al programa

Por: Redacción NDI

En redes

Sagasti impulsa el debate sobre ludopatía digital: “Hablar de juego responsable es hablar de salud mental”

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Conocé la agenda de talleres de octubre en los coworking de la ciudad

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

PAMI ampliará una prestación esencial para jubilados desde octubre

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA

Las Casas Abiertas: el Fader proyectará Quinografía

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Netflix: la temporada 2 de “Respira” llega en octubre

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter