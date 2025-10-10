PAMI ampliará una prestación esencial para jubilados desde octubre

PAMI anunció que reforzará uno de sus servicios más solicitados a partir del mes de octubre, extendiendo su cobertura para que un mayor número de afiliados puedan utilizarlo sin costo alguno. Esta medida se suma a las iniciativas que la obra social viene implementando para ampliar prestaciones clave.

¿En qué consiste el refuerzo?

El beneficio está relacionado con el traslado en ambulancia. A partir de octubre, los jubilados y pensionados podrán acudir a turnos médicos, estudios y tratamientos sin tener que afrontar el costo del servicio. Hasta ahora, ese gasto podía ser un obstáculo para muchos mayores.

Quiénes podrán beneficiarse

El servicio aplica a todos los afiliados de PAMI que necesiten transporte en ambulancia para acceder a consultas médicas, estudios diagnósticos o tratamientos, siempre que utilicen prestadores que estén adheridos al sistema.

Por el momento, no se han anunciado criterios de restricción en función del ingreso u otros parámetros específicos, lo que sugiere que la cobertura buscará ser lo más amplia posible.

Con esta medida, PAMI pretende eliminar una barrera logística para quienes tienen dificultades de movilidad o viven en zonas alejadas, asegurando que el acceso al sistema de salud no dependa de tener transporte. Se espera que la implementación arranque en octubre y que se vayan ajustando los detalles operativos a nivel nacional para que funcione de forma eficiente.