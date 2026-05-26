Search
Instagram Facebook Twitter
pami
ATENCIÓN JUBILADOS

PAMI alertó a jubilados por cobros ilegales en consultas y estudios médicos

PAMI recordó que los jubilados no deben pagar extras por consultas ni estudios incluidos en la cobertura y pidió denunciar cualquier cobro indebido.

PAMI lanzó una advertencia para todos sus afiliados tras detectar casos de cobros indebidos en prestaciones médicas que deberían ser completamente gratuitas. El organismo recordó que ningún profesional ni centro de salud puede exigir pagos extra por consultas, recetas, órdenes médicas o prácticas incluidas en la cobertura.

Según indicaron desde la obra social, algunos médicos y prestadores estarían cobrando “plus” o montos adicionales para atender a jubilados y pensionados, una práctica considerada ilegal por el instituto.

Desde PAMI insistieron en que todas las prestaciones contempladas dentro de la cartilla oficial deben brindarse sin costo para los afiliados. Por eso, recomendaron rechazar cualquier pedido de dinero extra y realizar la denuncia correspondiente.

Para denunciar estas irregularidades, los jubilados pueden comunicarse a la línea gratuita 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, o hacer el reclamo mediante los canales oficiales del organismo.

Además, el instituto aseguró que los casos denunciados serán investigados y que los profesionales que incumplan las normas podrían recibir sanciones. El objetivo, remarcaron, es garantizar el acceso igualitario a la atención médica y proteger los derechos de los afiliados.

ETIQUETAS:

cobrosadvertenciaPAMIindebidos

+ Noticias

ATENCIÓN PENSIONADOS

Créditos ANSES: cómo consultar cuántas cuotas faltan pagar y el monto de cada una

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN JUBILADOS

PAMI alertó a jubilados por cobros ilegales en consultas y estudios médicos

Por: Violeta Díaz Costa

Resolución

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son

Por: Redacción NDI

control

Tupungato: la Policía detuvo a un hombre por conducir una camioneta adulterada

Por: Redacción NDI

patrullaje

La UEP de Tupungato recuperó una motocicleta que había sido robada en 2025

Por: Redacción NDI

Cámara de DIputados

Milei envió al Congreso el Súper RIGI: qué dice el proyecto

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter