PAMI alertó a jubilados por cobros ilegales en consultas y estudios médicos

PAMI lanzó una advertencia para todos sus afiliados tras detectar casos de cobros indebidos en prestaciones médicas que deberían ser completamente gratuitas. El organismo recordó que ningún profesional ni centro de salud puede exigir pagos extra por consultas, recetas, órdenes médicas o prácticas incluidas en la cobertura.

Según indicaron desde la obra social, algunos médicos y prestadores estarían cobrando “plus” o montos adicionales para atender a jubilados y pensionados, una práctica considerada ilegal por el instituto.

Desde PAMI insistieron en que todas las prestaciones contempladas dentro de la cartilla oficial deben brindarse sin costo para los afiliados. Por eso, recomendaron rechazar cualquier pedido de dinero extra y realizar la denuncia correspondiente.

Para denunciar estas irregularidades, los jubilados pueden comunicarse a la línea gratuita 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, o hacer el reclamo mediante los canales oficiales del organismo.

Además, el instituto aseguró que los casos denunciados serán investigados y que los profesionales que incumplan las normas podrían recibir sanciones. El objetivo, remarcaron, es garantizar el acceso igualitario a la atención médica y proteger los derechos de los afiliados.