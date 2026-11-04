PAMI advirtió sobre estafas por WhatsApp: cuáles son los mensajes que deben evitar los jubilados

Un nuevo intento de estafa dirigido a jubilados y pensionados encendió las alarmas de PAMI. A través de sus redes sociales, el organismo advirtió sobre la circulación de mensajes falsos por WhatsApp que utilizan su nombre para ofrecer beneficios inexistentes, promociones exclusivas y asistencia para realizar trámites que los afiliados nunca solicitaron.

La modalidad busca generar confianza entre los adultos mayores para conseguir datos personales, contraseñas o incluso dinero. Frente a esta situación, PAMI pidió estar atentos a los contactos inesperados y evitar responder mensajes de personas que se presentan como intermediarios de la institución.

Entre los engaños detectados aparecen supuestas ofertas de viajes gratuitos, beneficios exclusivos y promociones especiales que, en realidad, no existen. También se registraron comunicaciones de personas que ofrecen gestionar trámites sin que el afiliado los haya solicitado previamente.

Cuáles son los mensajes de WhatsApp que pueden ser una estafa

Desde PAMI señalaron algunas situaciones que deben despertar sospechas entre los jubilados y pensionados. Reconocer estas señales es fundamental para evitar caer en engaños.

Entre las principales modalidades de fraude se encuentran:

Promociones y viajes: mensajes que ofrecen supuestos beneficios exclusivos o viajes a cambio de dinero o información personal.

Trámites no solicitados: contactos de presuntos gestores que ofrecen realizar trámites que el afiliado nunca pidió.

Pedido de datos personales: mensajes que buscan obtener información privada de los jubilados.

Solicitud de contraseñas: comunicaciones que intentan conseguir claves de acceso a cuentas o servicios.

Pedidos de dinero: personas que exigen pagos para acceder a beneficios que supuestamente brinda el organismo.

Cómo evitar las estafas y cuáles son los canales oficiales de PAMI

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, la recomendación principal es no responder, no compartir datos personales ni realizar transferencias de dinero. También es importante evitar ingresar a enlaces desconocidos o completar formularios que prometan beneficios y soliciten información privada.

Para comprobar si una comunicación es legítima, los afiliados pueden recurrir a los canales oficiales de PAMI: