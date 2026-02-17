PAMI advirtió a jubilados sobre cobros indebidos en prestaciones médicas

El PAMI emitió un comunicado dirigido a sus afiliados tras recibir denuncias por pedidos de pagos extra por parte de algunos prestadores de salud. El organismo remarcó que las consultas, órdenes médicas y prácticas contempladas dentro de la cobertura no requieren ningún tipo de abono adicional.

Desde la entidad señalaron que ningún jubilado o pensionado debe pagar un “plus” para acceder a turnos, recetas o estudios médicos incluidos en el plan vigente. En caso de que un profesional o centro de salud exija un monto extra, se recomienda no efectuar el pago y realizar la denuncia correspondiente.

La advertencia surge a partir de múltiples reportes sobre situaciones en las que se condiciona la atención al pago de una suma adicional, algo que está expresamente prohibido por la normativa del instituto.

Ante estos casos, el organismo recordó que los afiliados pueden comunicarse a través de los canales oficiales para hacer reclamos o consultas. Entre las vías disponibles se encuentran la línea telefónica de atención, el sistema de contacto digital y las oficinas de atención presencial.

Finalmente, el instituto reiteró que todas las prestaciones incluidas en su cobertura son gratuitas para los afiliados y que cualquier intento de cobro indebido debe ser informado para que se apliquen las sanciones correspondientes.