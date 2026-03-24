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ATENCIÓN ABUELOS

PAMI advierte por las enfermedades típicas del otoño y cómo cuidarse

Con la llegada del frío, el organismo puso el foco en la prevención y difundió recomendaciones clave para evitar complicaciones de salud.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, PAMI alertó sobre el aumento de enfermedades estacionales que afectan especialmente a los adultos mayores. Entre las más frecuentes aparecen las alergias y distintas afecciones respiratorias como la gripe, la bronquitis y la neumonía.

Desde el organismo explicaron que esta época del año genera cambios bruscos en el clima que pueden impactar en el organismo, por lo que es clave reforzar los cuidados diarios para mantener el bienestar general.

En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener al día el calendario de vacunación, en especial la vacuna antigripal, como una de las principales herramientas para prevenir complicaciones.

Además, recomendaron una serie de hábitos simples que pueden marcar la diferencia: ventilar los ambientes todos los días, lavarse las manos con frecuencia, evitar cambios bruscos de temperatura y usar abrigo adecuado para no exponerse al frío.

También aconsejan sostener una rutina saludable que incluya actividad física, buena alimentación e hidratación, además de consumir infusiones o comidas calientes que ayudan a sobrellevar las bajas temperaturas.

Estas medidas apuntan a reducir el riesgo de enfermedades y a atravesar el otoño de la mejor manera, especialmente en personas mayores que suelen ser más vulnerables frente a este tipo de cuadros.

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