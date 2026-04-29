PAMI admitió tener una deuda millonaria con hospitales de Mendoza

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó una deuda de $1.512.630.974,38 con hospitales públicos de Mendoza (según el último informe de gestión presentado en el Congreso). La cifra ubica a la provincia como la cuarta más afectada del país, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, en un contexto donde el pasivo total supera los $21.700 millones a nivel nacional.

Desde el organismo atribuyeron la mora a cuestiones administrativas (principalmente la falta de presentación de declaraciones juradas por parte de los hospitales). Este requisito es obligatorio para cancelar facturas con más de 60 días de antigüedad, ya que garantiza que no existan reclamos paralelos. Sin este documento, el sistema bloquea los pagos para evitar duplicaciones en las acreencias, explicaron.

El escenario impacta de lleno en el financiamiento del sistema sanitario provincial (especialmente en hospitales públicos que sostienen gran parte de la atención a jubilados y pensionados). La demora en los pagos complica la operatividad diaria y limita recursos clave, en un contexto donde muchos centros de salud del interior son el único nivel de respuesta ante casos de alta complejidad.

Ante las críticas, el Gobierno nacional destacó la implementación del Decreto 172/2024 (que introduce cambios en el esquema de pagos). Entre las medidas, se habilitan convenios directos entre hospitales y PAMI, se digitaliza todo el proceso de facturación y auditoría, y se busca acortar los plazos de cancelación a un máximo de 60 días. El objetivo es ordenar el sistema y reducir progresivamente el nivel de endeudamiento, señalaron.

Mientras tanto, la regularización de estos fondos aparece como un punto urgente para Mendoza (donde el sistema público cumple un rol central en la cobertura de salud). El retraso no solo afecta números: pone en tensión la capacidad de respuesta sanitaria en todo el territorio, especialmente en los departamentos más alejados de los grandes centros urbanos.