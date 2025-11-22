Search
PAMI aclaró cuánto tiempo son válidas las recetas para retirar medicamentos

El organismo aclaró cómo deben gestionarse las prescripciones para que los afiliados puedan retirar sus medicamentos sin inconvenientes.

PAMI informó cuáles son los tipos de recetas que actualmente se aceptan para solicitar medicamentos y cuánto tiempo mantienen su validez. Hoy rigen dos formatos: la receta electrónica, de color blanco, y la receta manual, de color celeste, siempre que se encuentre activada. Las recetas verdes quedaron definitivamente fuera de uso.

En cuanto a la vigencia, las recetas electrónicas tienen un plazo de 30 días desde su emisión. Cuando una receta está postdatada es decir, con una fecha futura para comenzar a usarse, los 30 días empiezan a contarse desde esa fecha indicada como válida.

Una vez vencida la receta, ya no puede utilizarse y el afiliado debe pedirle a su médico que genere una nueva. En situaciones urgentes, PAMI permite solicitar un turno para que un profesional del organismo realice una transcripción médica y así agilizar el acceso al tratamiento.

Respecto del uso de la receta electrónica, el médico la carga directamente en el sistema durante la consulta y luego queda disponible en la app “Mi PAMI”. Para retirar medicamentos en farmacias solo es necesario presentar el DNI y la credencial, ya que el farmacéutico accede a la receta desde la plataforma.

Para algunos tratamientos especiales como oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, puede requerirse igualmente contar con la receta impresa y firmada, según las normativas vigentes del instituto.

