PAMI aclaró cuánto tiempo son válidas las recetas para retirar medicamentos

PAMI informó cuáles son los tipos de recetas que actualmente se aceptan para solicitar medicamentos y cuánto tiempo mantienen su validez. Hoy rigen dos formatos: la receta electrónica, de color blanco, y la receta manual, de color celeste, siempre que se encuentre activada. Las recetas verdes quedaron definitivamente fuera de uso.

En cuanto a la vigencia, las recetas electrónicas tienen un plazo de 30 días desde su emisión. Cuando una receta está postdatada es decir, con una fecha futura para comenzar a usarse, los 30 días empiezan a contarse desde esa fecha indicada como válida.

Una vez vencida la receta, ya no puede utilizarse y el afiliado debe pedirle a su médico que genere una nueva. En situaciones urgentes, PAMI permite solicitar un turno para que un profesional del organismo realice una transcripción médica y así agilizar el acceso al tratamiento.

Respecto del uso de la receta electrónica, el médico la carga directamente en el sistema durante la consulta y luego queda disponible en la app “Mi PAMI”. Para retirar medicamentos en farmacias solo es necesario presentar el DNI y la credencial, ya que el farmacéutico accede a la receta desde la plataforma.

Para algunos tratamientos especiales como oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, puede requerirse igualmente contar con la receta impresa y firmada, según las normativas vigentes del instituto.