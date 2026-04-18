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PAMI 2026: cuáles son los canales oficiales de contacto y cómo evitar estafas

La obra social actualizó sus canales de atención y reforzó medidas de seguridad para afiliados en todo el país.

El PAMI renovó en 2026 sus vías de contacto con el objetivo de simplificar trámites, mejorar la atención y prevenir estafas. El nuevo sistema organiza los canales según el tipo de consulta, combinando atención telefónica, digital y presencial.

Entre los cambios más importantes, se destaca la segmentación por zonas, que permite a los afiliados comunicarse con líneas específicas según su ubicación. Esto busca agilizar respuestas, especialmente en situaciones urgentes.

Para realizar cualquier gestión, el organismo solicita datos básicos como número de afiliación, teléfono de contacto y dirección, lo que permite validar la identidad y acelerar los trámites.

Línea 138: atención permanente

El canal telefónico continúa siendo central. A través del 138, disponible las 24 horas, los afiliados pueden hacer consultas, reclamos o recibir información sobre coberturas, cartilla médica y estado de trámites.

WhatsApp y canales digitales

El sistema también incorporó mejoras en el asistente virtual de WhatsApp, que permitirá gestionar turnos, consultar expedientes y realizar trámites desde el celular. La intención es reducir la demanda en oficinas y facilitar el acceso remoto.

Atención presencial con turno previo

Las oficinas siguen funcionando en todo el país, pero ahora con un sistema más organizado. Para ser atendido, se recomienda solicitar turno previamente a través de la web o acercarse a la sede correspondiente según el domicilio.

Alerta por estafas: qué tener en cuenta

En paralelo, el organismo reforzó las advertencias ante el aumento de fraudes. Desde PAMI insisten en que no existen intermediarios habilitados para gestionar trámites ni beneficios.

Entre las principales recomendaciones:

  • No compartir datos personales ni bancarios
  • No pagar por gestiones
  • Utilizar únicamente canales oficiales

Además, remarcan que nunca solicitan información confidencial por mensajes privados ni exigen pagos, una modalidad frecuente en estafas digitales.

Canales oficiales habilitados en 2026

Para operar de forma segura, estos son los medios vigentes:

  • Teléfono: 138 (gratuito, 24/7)
  • Emergencias: 139 (en zonas específicas)
  • Sitio web oficial
  • WhatsApp con asistente virtual
  • Redes sociales verificadas
  • Atención en agencias

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