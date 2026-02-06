PAMI 2026: cómo acceder a la cobertura total de medicamentos

En 2026, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la continuidad de la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, especialmente en tratamientos considerados críticos o de alto impacto en la salud. Entre ellos se incluyen patologías como diabetes, cáncer, VIH, trasplantes y otras enfermedades crónicas, que permiten acceder a los remedios sin costo a través de receta electrónica en farmacias adheridas.

Además de la cobertura automática, el organismo mantiene el Subsidio por Razones Sociales, una herramienta que permite obtener medicamentos con cobertura del 100 % cuando no están incluidos en el vademécum gratuito y el afiliado cumple con determinados requisitos socioeconómicos.

Entre las principales condiciones para acceder a este subsidio se encuentran contar con ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En los casos en que el afiliado conviva con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se eleva a tres haberes mínimos.

También se exige no estar afiliado a una prepaga, no poseer más de un inmueble, no contar con bienes considerados de lujo y no ser titular de vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a situaciones de discapacidad. Asimismo, no deben registrarse activos societarios o patrimoniales que indiquen una capacidad económica elevada.

En situaciones particulares, cuando el afiliado no cumple con todos los requisitos pero el gasto mensual en medicamentos supera el 15 % de sus ingresos, PAMI contempla la posibilidad de otorgar la cobertura total por vía de excepción, previa evaluación del caso.

El trámite para solicitar el subsidio puede realizarse de manera online, completando un formulario con los datos personales, la información económica y la receta emitida por el médico tratante.

Por otro lado, PAMI mantiene distintos niveles de cobertura parcial para otros tratamientos, con descuentos que van del 50 % al 80 % para enfermedades crónicas y agudas, y del 40 % para medicamentos de uso ocasional, siempre aplicados sobre el precio preferencial del organismo.