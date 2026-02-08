Pamela Verasay defendió al gobierno y habló de la UCR

Pamela Verasay, afirmó este domingo que la bancada que preside “tiene la visión del radicalismo que gobierna” en varias provincias, y que según ella hizo la “lectura correcta” de “las demandas” de una ciudadanía que viene acompañando la gestión de Javier Milei.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora radical defendió el rumbo general del Gobierno y se desmarcó del camino que tomó un grupo de diputados radicales que optó por integrar el bloque de Provincias Unidas.

De perfil bajo y contagioso gesto alegre, Verasay atendió a este medio en su despacho en el Palacio Legislativo, donde se tomó el tiempo de explicar con paciencia y en profundidad su postura y la de la bancada UCR sobre los temas que dominan la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el nuevo régimen penal juvenil, que obtuvo dictamen con amplio respaldo en la Cámara baja. La diputada explicó que la iniciativa busca actualizar una normativa considerada obsoleta. “No es una varita mágica para bajar el delito, pero es una herramienta para el Ministerio y la Justicia, y para trabajar con la franja de inimputables que pasarían a integrar el sistema penal”, explicó, al tiempo que destacó la incorporación de la voz de las víctimas en todo el proceso judicial.

Sobre la actualidad de la Unión Civica Radical, Verasay reconoció que el partido “atraviesa una crisis de representatividad que derivó en la fractura del bloque, pero insistió en que el sector que encabeza prioriza una postura “dialoguista” orientada a dar gobernabilidad. Negó que el “radicalismo que gobierna se confunda con el oficialismo libertario”.

En cuanto a la política de alianzas de cara a 2027, evitó definiciones cerradas y planteó que dependerá de un futuro acuerdo programático. Señaló que en provincias como Mendoza ya se ensayaron entendimientos entre el frente oficialista local y La Libertad Avanza, sobre la base de una mirada “pragmática” de la gestión.