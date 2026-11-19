Pamela Verasay salió a celebrar en sus redes sociales la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. “Aprobar el presupuesto es un acto de responsabilidad institucional que marca el rumbo del país”, escribió la legisladora radical, una obediente de Alfredo Cornejo. Pero detrás de ese mensaje hay una decisión política concreta: acompañar un proyecto que mantiene el ajuste sobre las universidades nacionales.

Hoy en comisión firmamos el dictamen del Presupuesto General de la Nación para el 2027.



Aprobar el presupuesto es un acto de responsabilidad institucional que marca el rumbo del país. Necesitamos cuentas claras, previsibilidad y un Estado ordenado para que Argentina pueda… pic.twitter.com/RkH0kVp48o — Pamela Verasay (@PameVerasay) November 17, 2026

La firma de Verasay, que egresó de la Universidad Nacional de Cuyo, no fue un gesto menor. La diputada mendocina acompañó sin disidencias el despacho impulsado por La Libertad Avanza, que consiguió 27 adhesiones sobre 48 presentes gracias al respaldo de legisladores aliados. Entre ellos estuvieron representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales.

El punto más sensible es el financiamiento universitario. El dictamen mantiene una partida de alrededor de $7,3 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado unos $11 billones para cubrir las necesidades de funcionamiento, salarios, investigación, becas e infraestructura. La diferencia no es un detalle técnico: supone sostener un presupuesto que las propias universidades consideran insuficiente.

La postura también deja expuesta una contradicción dentro del radicalismo. En octubre, la conducción nacional de la UCR había reclamado a sus legisladores que defendieran los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas y respaldó la propuesta presupuestaria presentada por el CIN. Sin embargo, Verasay eligió acompañar el dictamen oficialista sin plantear diferencias sobre ese punto.

No es un antecedente menor para la diputada mendocina porque confirma sus posiciones ambiguas y rendidas al compás de las especulaciones. Ha cambiado tanto de opinión que la reconstrucción termina mareando al lector. Ahora, con el acuerdo electoral entre el gobernador y La Libertad Avanza como telón de fondo, la posición se alinea al ajuste mileísta.

La publicación de Verasay, que buscó mostrar la firma como una señal de responsabilidad y previsibilidad, terminó abriendo otro frente de cuestionamientos. En las respuestas y citas de su posteo, según se pudo observar, recibió críticas por acompañar un presupuesto que deja a las universidades con menos recursos de los que consideran necesarios. Y por si fuera poco, la mendocina mandó a bloquear a los que la criticaban según mostraron varios. Ni siquiera se banca las críticas.

Y pensar que militaste en Franja Morada. Vergüenza ajena. https://t.co/SKuHyVgKCo — Leandro Illia🇦🇷 (@LeanIllia) November 17, 2026

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el costo político del entendimiento entre el cornejismo y Milei. La alianza no se limita a una estrategia electoral para conservar espacios de poder: también exige acompañamientos parlamentarios que chocan con principios que el radicalismo reivindicó durante décadas, entre ellos la defensa de la educación pública y de la universidad reformista.

Radicales ex militantes universitarios votan a favor del presupuesto de Milei que incumple la ley de financiamiento universitario, y te bloquean si se los decís. @PameVerasay 👋 pic.twitter.com/XefiPSyYx6 — Rodrigo Quiroga 🔬 (@rquiroga777) November 18, 2026

Esta vez, la firma de Verasay quedó del lado del ajuste.