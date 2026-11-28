La espera terminó para Estudiantes de La Plata y Palmeiras, que se vieron las caras por la final de la Copa Libertadores de América, que se definió en Montevideo y tuvo al elenco brasilero consagrándose.

Desde el arranque llegaron las ocasiones de gol para ambos conjuntos que buscaron irse al descanso con alguna distancia en el marcador.

A los 8 minutos llegó el primer aviso del Pincha. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Guido Carrillo anticipó en el primer palo y metió un cabezazo que se fue por arriba del travesaño, siendo la jugada más clara del equipo.

Desde entonces y hasta el final del primer tiempo, fue el elenco brasilero quién dominó las acciones logrando registrar algunos disparon que no llegaron a incomodar a Fernando Muslera.

En la segunda etapa, el panorama cambió para el Verdao, que se puso arriba en el marcador en solo siete minutos, tras un centro desde la izquierda, que Jhon Arias tomó por el primer palo para peinarla y dejar solo frente a arco a Ramón Sosa que mandó la pelota a la red.

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Con la consagración, el equipo de Abel Ferreira/ Alexander Medina llegó a su cuarta coronación en la máxima competencia de América y tendrá por delante la Copa Intercontinental (que da tres trofeos más), que se juega en diciembre y luego, en febrero, la serie ida y vuelta frente a Boca Juniors por la Recopa Sudamericana.

A los 60 minutos, Estudiantes estuvo muy cerca de igualarlo con Guido Carrillo, que controló en el área una pelota perdida y definió con una chilena espectacular que desvío Carlos Miguel.

El León siguió buscando y a los 38 minutos tuvo una chance clarísima. Tras un rebote en el área, Tomás Palacios le dio de aire con un zurdazo de volea que se fue apenas desviado, malogrando la más cerca del empate.

El Pincha no se dio por vencido, pero le faltó eficacia en los metros finales y así se terminó quedando con las manos vacías en Montevideo.

El Pincha tuvo otra ocasión para empatarlo a los 28 minutos, con un cabezazo de Edwuin Cetré que tapó muy bien el arquero del Verdao.