Search
Instagram Facebook Twitter
cambia tupungato
Se renuevan

Paliza histórica en Tupungato: la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza sumó 4 de las 5 bancas en juego

El triunfo oficialista hizo que la elección se polarice y las bancas se dividan entre dos fuerzas políticas.

Con casi 70% de participación ciudadana, la Alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza arrasó en toda la provincia.

En Tupungato, los 20086 votos valieron para un reparto equitativo de las bancas en el Concejo Deliberante.

El oficialismo logró, con el 41,89% mantener sus tres bancas y sumó una más, mientras que Fuerza Justicialista ganó 1 con sus 20,24%. Sin nada se quedaron Partido Nuevo Tupungato y Provincias Unidas, que aspiraban a dar una sorpresa.

Concejales que dejan su banca, se quedan y se suman

Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama (CM), Facundo Arce (Partido Federal) y Marcelo Sanchéz, del Partido Justicialista son los que dejan sus lugares a partir de la renovación de diciembre.

Los nuevos integrantes, serán: Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pellegrina (LLA + CM); y María Gabriela Carletti por el justicialismo.

Por su parte, los cinco concejales que permanecerán en sus bancas hasta 2027 son: Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).

ETIQUETAS:

TupungatoValle de Ucoconcejo deliberante

+ Noticias

Se renuevan

Paliza histórica en Tupungato: la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza sumó 4 de las 5 bancas en juego

Por: Agustin Zamora

legislativas 2025

Tunuyán: con un resultado histórico de la oposición, estos son los nuevos concejales electos

Por: Génesis Sandoval

ELECCIONES 2025

Tras su aplastante triunfo, Luis Petri aseguró que “Mendoza es la cuna de la Libertad”

Por: Lucian Astudillo

legislativas 2025

Sebastián Garro arrasó en las urnas y pintó San Carlos de violeta

Por: Federico Aloi

ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: tras conocerse los resultados, Javier Milei aseguró que “hoy comienza la construcción de la Argentina grande”

Por: Lucian Astudillo

El búnker justicialista

Emir Félix, tras el triunfo de LLA: “La tendencia nacional nos arrolló”

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter