Paliza histórica en Tupungato: la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza sumó 4 de las 5 bancas en juego

Con casi 70% de participación ciudadana, la Alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza arrasó en toda la provincia.

En Tupungato, los 20086 votos valieron para un reparto equitativo de las bancas en el Concejo Deliberante.

El oficialismo logró, con el 41,89% mantener sus tres bancas y sumó una más, mientras que Fuerza Justicialista ganó 1 con sus 20,24%. Sin nada se quedaron Partido Nuevo Tupungato y Provincias Unidas, que aspiraban a dar una sorpresa.

Concejales que dejan su banca, se quedan y se suman

Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama (CM), Facundo Arce (Partido Federal) y Marcelo Sanchéz, del Partido Justicialista son los que dejan sus lugares a partir de la renovación de diciembre.

Los nuevos integrantes, serán: Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pellegrina (LLA + CM); y María Gabriela Carletti por el justicialismo.

Por su parte, los cinco concejales que permanecerán en sus bancas hasta 2027 son: Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).