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¿Palito para Jimena Latorre? El sugerente mensaje de Hebe Casado en plena polémica por la maestría de la ministra

Sin mencionarla directamente, la vicegobernadora le lanzó un dardo a la ministra de Energía y Ambiente, que en las últimas horas está siendo señalada por haber recibido un millonario reembolso por haber cursado una maestría en una institución española.

En medio de la polémica que sacude al Ejecutivo provincial por el financiamiento por parte del Estado de un posgrado que cursó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien salió y agitó aún más el avispero fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien publicó un sugerente mensaje en sus redes sociales, el cual podría leerse como una suerte de respuesta al justificativo que había dado la ministra.

Lo que no es correcto, no es correcto aunque sea legal“, escribió Casado, sin mencionar directamente a la funcionaria ni hacer una referencia explícita al caso.

Sin embargo, las palabras escogidas por Casado no dejan mucho lugar a la imaginación. Luego de que trascendiera que había recibido un reembolso cercano a US$11.000 por el pago de una maestría cursada en una institución educativa española, Latorre había aseverado que  el procedimiento “es legal y es ético”. En ese punto, la funcionaria había sostenido que “desde el punto de vista legal no han descubierto nada muy raro, desde el punto de vista inicial de que todo eso está documentado y están las actas que autorizaron eso en función del objeto y la aplicación de los fondos que se usaron para eso“.

“No estoy haciendo un curso de danza”: la insólita justificación de Jimena Latorre en medio del escándalo por la maestría

La publicación marca un contraste con el respaldo que el Gobierno de Alfredo Cornejo le dio a la ministra en medio de los cuestionamientos. En ese escenario, la frase de la vicegobernadora abre interrogantes sobre las diferencias existentes dentro del oficialismo.

Cabe resaltar que detrás de este cruce hay una relación tirante entre Casado y Latorre que se remonta a antes de la controversia por el posgrado. Dichas diferencias, incluso, son conocidas en el ambiente político.

La polémica por el reembolso que recibió Latorre

El posteo de Casado se produce en medio de los cuestionamientos por el financiamiento de la Maestría en Economía Medioambiental (MECOM) que Latorre cursó de manera virtual en la Universidad Francisco Marroquín, con sede en España.

Según la documentación difundida sobre el caso, la ministra recibió un reintegro de $13.643.838, equivalente a US$ 10.666,52 por los conceptos detallados en el expediente.

La transferencia se realizó el 4 de febrero de 2026 y fue pagada por el Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, administrado por la empresa estatal Mendoza Fiduciaria.

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