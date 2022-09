Como parte del grupo de deportistas que representarán al país, la joven hizo un llamado a la solidaridad para quienes quieran colaborar.

No es la primera vez que la joven afronta una situación de esta magnitud. Años atrás -siendo niña- representó a la Argentina en otra disciplina, pero al día de hoy, el poco fomento al deporte es una de las pocas cosas que no ha cambiado.

Mediante un video en sus redes sociales, Ailín Funes, explicó la oportunidad que ella y un grupo de personas del país, tienen para ir a competir a un encuentro internacional de trail que se disputará en Tailandia durante el mes de noviembre en la ciudad de Chiang Mai. Para lograrlo, necesitan reunir 300 mil pesos para gastos comunes.

En el video expresa la necesidad de entender las consecuencias que la falta de apoyo al deporte genera: «Esta convocatoria solo nos da el derecho de participar, pero los gastos deben ser afrontados por cada uno de nosotros les pedimos que nos ayuden a difundir la realidad del trail para poder llegar a empresarios, instituciones, políticos, particulares que puedan ayudar”, expresó.

La instancia de participación tiene fechas previas, en la cuales los deportistas deben confirmar su asistencia a medida que se acerca el día. Hasta el momento, el primer aviso de presencia está hecho, pero el próximo dependerá de la situación económica de ese momento (si hay dinero, o no).

Semanas atrás, Ailín participó en el Sudamericano de trail que se disputó en San Juan, haciendo una gran presentación que posteriormente, abrió la puerta a esta experiencia en Tailandia.

Desde la comisión que nuclea al grupo, sostuvieron que la confirmación es hasta el 15 de septiembre por lo que el objetivo no es nada fácil y consta solo de días para poder contar con 300 mil pesos. El viaje es autofinanciado (pasajes, viáticos, traslados, etc.) No obstante, cuentan con los papeles que los habilita a viajar.

La oportunidad de estos representantes de Mendoza de viajar es muy importante ya que compartirán con una extensa lista de personas del Argentina que estarán allí y que forman parte de la designación de la Confederación Argentina de Atletismo.

Con un final que esperamos sea favorable para los competidores que deben gestionar el viaje, las personas convocadas son: Juan Pablo Sánchez, Tomás Lifona, Ailín Funes y Carlos Becerra (suplente en long distance).

