“Pablo Toviggino no está solo”: el lamentable comunicado de la Liga Mendocina en apoyo al tesorero de la AFA

En las últimas horas, la Liga Mendocina de Fútbol emitió un comunicado oficial firmado por su presidente, en el cual extendían su apoyo al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino. Un mensaje que causó polémica entre los fanáticos del deporte por la penosa postura del ente provincial.

“Pablo Toviggino no está solo“, enfatiza el comunicado que firmó Omar Sperdutti, presidente de la liga, quien viene siendo investigado por la Justicia al haber pruebas de presuntas falsificaciones dentro de su gestión en el ente deportivo.

Comentario que llega en medio de un momento inoportuno, y desacertado, puesto que los clubes e hinchas vienen muy enojados por la entrega del título a Rosario Central en las oficinas de Puerto Madero. A raíz de lo que Pablo Toviggino obligó, bajo amenazas en X, a Estudiantes de La Plata a hacerle el pasillo al “campeón” y lo hizo, pero de espalda.

La actitud del club de la capital bonaerense causó muchísima bronca en la cúpula de la AFA, ya que los jugadores de la “Brujita” Verón cumplieron esa orden a su manera y eso desencadenó en que la asociación comenzara una campaña de falsificación de PDFs, sin siquiera contar con las pésimas organizaciones de los torneos, los desastrosos arbitrajes o las sospechas en el ascenso.

Pese a todo ese contexto, desde la Liga Mendocina salieron a decir que “esta institución expresa su enérgico repudio frente a las amenazas, agravios y la difusión no autorizada de datos personales que ha sufrido el señor Pablo Toviggino, afectando su integridad, su seguridad y la de su entorno familiar”. Además de que ratificaron su “liderazgo, gestión y visión federal, que cuenta con el respaldo de Claudio Tapia”.

Por otra parte, con muchísima polémica y sin vergüenza, Sperdutti escribió: “Reconocemos que el trabajo desarrollado ha implicado enfrentar intereses particulares que históricamente han intentado apropiarse del fútbol del interior, priorizando beneficios individuales por sobre el crecimiento colectivo y el respeto por el carácter social de nuestras asociaciones civiles”.

En este momento es imposible saber que pasará en el futuro con el fútbol argentino, pero la única verdad es que están destruyendo el deporte y este tipo de actitudes los hace cómplices.