Pablo Quirno juró como canciller y adelantó que viajará a Estados Unidos con Javier Milei

Este martes, en un acto llevado a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei le tomó juramento al ahora exsecretario de Finanzas Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

El flamante canciller, que a partir de ahora ocupa el lugar que había quedado vacante tras la salida de Gerardo Werthein, juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios” acompañado por su familia y los ministros del Gabinete.

Tras el juramento, Quirno agradeció “la confianza del Presidente y todo el equipo“. Ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, informó que “todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente“.

Al ser consultado por los objetivos que se plantea para su gestión, el nuevo canciller indicó que buscará “profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones“.

En ese sentido, Quirno destacó el trabajo que Cancillería ha llevado adelante “en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones“, y aseguró que “con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar“.

Respecto del vínculo con Washington, el funcionario dijo que buscará consolidar la agenda con Estados Unidos, y adelantó que acompañará al presidente Javier Milei en un nuevo viaje al país norteamericano. Según informó, el Mandatario nacional irá la próxima semana a Miami, donde participará de una cumbre de líderes internacionales.