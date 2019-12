Pablo Priore fundamentó en contra de la derogación y señaló a los Intendentes de Tunuyán y San Carlos

El Senador provincial por el PRO fundamentó en contra de la derogación de la Ley 9209 y se expresó contra los intendentes de Tunuyán, Las Heras y San Carlos.

La Cámara de Senadores de la provincia trata sobre tablas la derogación de la Ley 9209. Con tiempos ajustados y con la probabilidad de que se caiga la sesión en Diputados por falta de tiempo, senadores fundamentan su votación.

«Lo más fácil para mí politicamente era votar a favor de la derogación pero no estoy de acuerdo señor presidente, no estoy de acuerdo con darle lugar a la violencia ni a la coacción como forma de trabajo. No voy a acompañar el proyecto del Gobernador» aclaró efusivo Priore.

Además en su alocusión continuó defendiendo su postura «Acá se dice el agua de Mendoza no se negocia, muchachos el agua de Mendoza la estamos regalando. Yo no he escuchado al Intendente de Tunuyán ni al Intendente de Las Heras decir basta a Danone ni a Eco de Los Andes que son dos multinacionales que no pagan regalías, no colaboran con la mejora del sistema hídrico de Mendoza y no decimos nada»

«No he escuchado al Intendente de San Carlos actual ni al anterior, poner freno a que se viertan los efluentes de las bodegas contaminados con cianuro a los cauces de Mendoza, entonces acá hay mucha hipocresía señor Presidente, no les importa el agua» culminó diciendo .

