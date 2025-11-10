Pablo Perri, flamante director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 adelantó detalles de la puesta en escena

Luego de que el domingo su propuesta -“90 cosechas de una misma cepa“- sea elegida como ganadora para llevar adelante la puesta en escena del Acto Central de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Pablo Perri -flamante director- aseguró que “es un honor muy grande que el jurado nos haya encomendado, como equipo, dirigir y ser parte de esta Fiesta Nacional de la Vendimia, y nada más y nada menos que en su 90° aniversario“. Según adelantó Perri, el acto buscará rescatar “la idiosincrasia, la cultura y también tiene su toque de novedad“.

Cabe resaltar que Pablo Perri ya había estado al frente de una Vendimia. Fue en 2024, cuando dirigió “Coronados de historia y futuro“. En aquella ocasión, el director había asegurado que llevar adelante la fiesta máxima de los mendocinos era “todo un sueño” para él.

Sin embargo, lejos de conformarse con esa experiencia, fue por más. “Ni bien terminó la Vendimia 2024 ya estaba pensando en la próxima. Uno es soñador y amante de la Vendimia, y no puede dejar de estar imaginando una nueva“, expresó.

Según anticipó Perri, la puesta en escena buscará revalorizar personajes históricos de la Vendimia y mantener efectos característicos donde se destaque “la mano del hombre”, con sorpresas en el vestuario, la coreografía y los impactos visuales. “Todo lo que hagas tenés que hacerlo con alma, corazón y vida“, concluyó el Director.

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó que “la Vendimia es una fiesta muy particular porque es una celebración histórica, la más importante y la más antigua que tiene la Argentina”. Además, resaltó: “Es un honor el trabajo del jurado, que ha elegido justamente la propuesta de Pablo Perri y lo tiene como protagonista en un hecho significativo para la historia de la cultura de Mendoza”.

Gareca recordó que la próxima edición será especial por conmemorar los 90 años de la fiesta mayor de los mendocinos. “Nos hemos dado la tarea de ‘90 años de Vendimia, 90 eventos’, que comenzaron hace unos días en el departamento de San Rafael con la Fiesta de la Flor de la Vid, donde tuvimos el inicio del calendario”, explicó.