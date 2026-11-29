La Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva edición del Outlet de la Ciudad, una propuesta comercial que busca incentivar las ventas y acompañar a los negocios del centro mendocino. La actividad se desarrollará durante cuatro días, desde el miércoles 2 hasta el sábado 5 de diciembre, con descuentos y promociones en distintos locales.

El principal punto de encuentro será la calle Rivadavia, especialmente en el tramo comprendido entre San Martín y 9 de Julio. Sin embargo, la propuesta también incluirá comercios ubicados a lo largo de toda esa arteria, además de locales de calle Amigorena y de 9 de Julio, entre Montevideo y Sarmiento.

Durante las jornadas, los negocios adheridos ofrecerán diferentes alternativas para quienes quieran aprovechar las promociones. Entre las opciones anunciadas se encuentran descuentos del 30% en productos de outlet, promociones 2×1 y rebajas del 50% en percheros y mesas con artículos seleccionados.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio junto al sector privado para fortalecer la actividad económica del microcentro y generar nuevas oportunidades para el comercio local.