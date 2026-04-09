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Outlet de la Ciudad: estas son las marcas que estarán en la segunda edición

La propuesta se realizará este fin de semana en la Nave Cultural y ofrecerá importantes rebajas en productos de distintas categorías.

Este sábado y domingo, de 11 a 19, el espacio La Báscula de la Nave Cultural será escenario de la segunda edición del Outlet de la Ciudad, una iniciativa impulsada por el municipio que apunta a fortalecer la actividad comercial y acompañar a los emprendedores y negocios locales.

Durante ambas jornadas, el lugar se transformará en un gran paseo de compras con más de 30 stands de comercios de primer nivel. Allí se podrán encontrar productos de indumentaria femenina, masculina, infantil y deportiva, además de calzado, marroquinería y ropa de blanco.

Quienes asistan podrán aprovechar importantes promociones, con descuentos que alcanzan hasta el 50% en artículos seleccionados. Además, todos los productos tendrán una rebaja mínima garantizada del 30%, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para conseguir calidad a precios accesibles.

Los comercios que estarán participando en esta segunda edición serán:

  • #ID – Proverbio Mujer
  • Bronde
  • Brothers Marroquinería
  • Carisma Zapatos
  • Carlos Gubiotti
  • Cerutti Deportes
  • Cloven – Mirkkema
  • Cositas
  • Divinamente
  • Ficción
  • Fiume
  • Galgos Clothing
  • Genoveva
  • Gregoris
  • Hay Equipo
  • Intima
  • La Tijera
  • Matanga
  • Priority
  • Summit Shoes
  • Vía Libre
  • Waiting
  • Wappas Moda

ETIQUETAS:

comerciosNave culturalOutlet de la Ciudadpaseo de compras

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