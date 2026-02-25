Search
roberto macho
paritarias

Otros gremios rechazaron la oferta del Gobierno en la primera ronda de reuniones

ATE y UPCN fueron a escuchar la oferta salarial por varios de los regímenes en los que tienen representación. Mañana, será el turno de uno de los regímenes de salud pero todo indica que habrá rechazo masivo.

El Gobierno provincial se encamina a cerrar una primera ronda de ofertas salariales sin un guiño que permita seguir charlando. La propuesta ha sido calificada como insuficiente e indigna por varios de los gremios que se han sentado en la Subsecretaría de Trabajo.

Esta vez, los sindicatos citados eran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en representación de personal del Régimen 5, correspondiente a Administración Central, del régimen 13, Parques y Ecoparque, Régimen 5 Guardaparques y régimen 35 del personal de la Subsecretaría de Ambiente.

La propuesta fue la misma que viene recibiendo el resto: 5% en marzo y 2% en mayo. También les aclararon que los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025. Mañana, ATE parita por los licenciados en Enfermería y el Régimen 15 que es el de salud. Luego, Roberto Macho hablará del tema.

Los gremios, por su parte, no aceptaron la oferta salarial y según indicó el Poder Ejecutivo, recibieron los planteos efectuados por las entidades sindicales, tanto en materia salarial como no salarial, y asegura que realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.

