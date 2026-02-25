Otros gremios rechazaron la oferta del Gobierno en la primera ronda de reuniones

El Gobierno provincial se encamina a cerrar una primera ronda de ofertas salariales sin un guiño que permita seguir charlando. La propuesta ha sido calificada como insuficiente e indigna por varios de los gremios que se han sentado en la Subsecretaría de Trabajo.

Esta vez, los sindicatos citados eran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en representación de personal del Régimen 5, correspondiente a Administración Central, del régimen 13, Parques y Ecoparque, Régimen 5 Guardaparques y régimen 35 del personal de la Subsecretaría de Ambiente.

La propuesta fue la misma que viene recibiendo el resto: 5% en marzo y 2% en mayo. También les aclararon que los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025. Mañana, ATE parita por los licenciados en Enfermería y el Régimen 15 que es el de salud. Luego, Roberto Macho hablará del tema.

Los gremios, por su parte, no aceptaron la oferta salarial y según indicó el Poder Ejecutivo, recibieron los planteos efectuados por las entidades sindicales, tanto en materia salarial como no salarial, y asegura que realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.