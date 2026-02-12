Otro triunfo del Gobierno: Diputados dio media sanción a la baja de edad de imputabilidad a 14 años

Luego de la maratónica jornada del miércoles en el Senado, donde se dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, este jueves Javier Milei obtuvo otro triunfo contundente en el Congreso. Esta vez fue en la Cámara de Diputados, donde se dio luz verde al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, el cual fija en 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría con 149 votos a favor y 100 en contra, y contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz junto a los libertarios. Por su parte, el peronismo se opuso.

De este modo, tras ser aprobado en Diputados, el proyecto impulsado por la ex ministra de Seguridad -y ahora Senadora nacional- Patricia Bullrich pasará a la Cámara Alta, donde buscará la sanción definitiva.

Las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil

Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el texto aprobado establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para los delitos con condenas menores a 10 años, prevé sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La iniciativa también contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantizará el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Además, el régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.

A su vez, el proyecto incorpora un reconocimiento formal de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su acceso a información, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participación en instancias relevantes del trámite judicial.