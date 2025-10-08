Otro revés para Javier Milei: Diputados aprobó la ley que limita el uso de los DNU y ahora vuelve al Senado

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca limitar la capacidad de los Presidentes de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Con 140 votos afirmativos, 80 negativos, y 17 abstenciones, la oposición logró darle luz verde a la iniciativa.

Sin embargo, cabe destacar que -en la votación en particular- el oficialismo consiguió que se rechace el artículo 3 de la norma, por lo que todo el proyecto deberá volver al Senado, donde se definirá si se aceptan los cambios o si se insiste con el texto original. Con esto, el Gobierno espera ganar algo de tiempo para esperar la finalización de la campaña electoral y un eventual resultado positivo en los comicios del 26 de octubre para poder negociar desde otra posición con los gobernadores.

El artículo 3, que salió rechazado, estipulaba que había un límite de 90 días corridos desde la publicación de un DNU para que el Congreso se pronuncie a favor o en contra; excedido ese periodo, el decreto se cae automáticamente. El motivo por el que se rechazó dicho apartado de la norma es porque “quita gobernabilidad” al Ejecutivo.

Entre las reformas más destacadas del proyecto aprobado está que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados -en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara-. Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.

Otro cambio importante es que cada DNU deberá referirse a un área en particular, para evitar que se mezclen temas en una sola norma, tal como sucedió con el decreto 70/2023.