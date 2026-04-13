Otro radical está cerca de anotarse en la carrera y mete suspenso en las candidaturas del 2027

La puja por las candidaturas del 2027 vienen levantando temperatura desde hace semanas. Para el Mundial falta una eternidad, y después de la Copa del Mundo, también. Lo cierto es que lo que se creía que ocurriría en el invierno, se adelantó al verano.

Ya se habían lanzado el intendente Ulpiano Suárez y Luis Petri. Antes de la Vendimia, y aprovechando esa vidriera, lo hizo Tadeo García Zalazar. El titular de la DGE blanqueó sus aspiraciones pero asomó otro intendente del gabinete: Natalio Mema, el ministro de Gobierno.

El funcionario no confirma sus aspiraciones, dice que falta mucho y evita hablar del 2027. Sin embargo, su incursión permitió centrar una pulseada dentro del gabinete, excluyendo a Suárez y a Petri.

Pero los números de las encuestas dicen lo contrario: los cornejistas corren de atrás y el capitalino, que no es el preferido por el gobernador Alfredo Cornejo pica en punta. Petri va por otro carril porque está en La Libertad Avanza. Si hay o no elecciones primarias configura el escenario electoral.

Y por si faltaban nombres para competir dentro del radicalismo, empezó a sonar Andrés Lombardi, el presidente de la UCR y de la Cámara de Diputados. Ganas tiene, pero lo dice por lo bajo. Su renovación al frente del partido centenario le abría esa puerta, pero aun no se ha hecho el acto de asunción de autoridades, momento propicio para hablar de estos temas.

Según trascendió, se está armando una movida para el 1° de mayo, con bandera incluida, pero nadie lo confirma del todo. Hay algunas pistas: el fin de semana, una encuesta que largó un diario digital, agitó a un diputado aliado. Maurio Giambastiani cuestionó que entre los nombres, no estaba el de Lombardi.

Lo curioso ocurrió después: un grupo de trolls (perfiles con un seguidor y casi sin actividad) empezaron a arengar su candidatura en ese hilo de comentarios. De confirmarse, serían tres los cornejistas que se atolondran por la bendición de Cornejo. Al Peti, ¿lo anotan en la carrera o se anota solo?