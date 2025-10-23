Search
mariano cuneo libarona
cambios en el gabinete

Otro que se despide: Mariano Cúneo Libarona renunciaría después de las elecciones

El ministro decidió dar un paso al costado y ahora Javier Milei deberá definir quién es el mejor para el país en ese puesto

En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que otro ministro se despediría del gobierno de Javier Milei, tratándose de una pieza clave. Y es que, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tendría intenciones de renunciar a su cargo el lunes próximo.

“El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmaron fuentes importantes a medios de la nación. Lo que llamó la atención, pues sería la segunda salida en menos de una semana, tras la renuncia del canciller Gerardo Werthein el pasado miércoles y que se efectuará tras las elecciones.

Por lo que se habla en el Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona habría asegurado: “Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”. Rumbo que probablemente deba seguir Sebastián Amerio, quien es secretario de Justicia y muy cercano a Santiago Caputo.

Lo único claro es que aún no hay nada definido y donde hay dudas empieza un juego, en el cual participarán libertarios y el PRO para ver quien puede quedarse con ese puesto. Y es que, los republicanos de Macri quieren que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y futuro legislador bonaerense se haga cargo.

Mientas tanto, solo se sabe que el reconocido abogado de 64 años abandonará el puesto tras veinte meses de gestión.

eleccionesrenunciaMariano Cúneo Libarona

