Otro parque solar ve la luz: el paso que dio un municipio para que se haga realidad

La Municipalidad de Guaymallén avanzó en la búsqueda de financiamiento para la construcción del Parque Solar Municipal mediante la presentación del proyecto ante 27 entidades interesadas en invertir en bonos verdes. La reunión fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la colaboración de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Cámara de Agentes de Bolsa.

La iniciativa forma parte del convenio de asistencia técnica firmado el pasado 5 de febrero entre el intendente Marcos Calvente y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. El acuerdo contempla el acompañamiento del organismo para la colocación de bonos verdes y de carbono destinados a financiar el parque solar.

La presentación ante bancos y fondos de inversión representa un paso clave para que el municipio acceda al mercado de capitales. Desde la organización destacaron que es la primera vez que el CFI acompaña a una comuna en este tipo de proceso, lo que consideran un antecedente importante para otros municipios. Además, BYMA será la encargada de publicar el bono, ampliando la posibilidad de captar inversores de peso.

En paralelo, el CFI también brinda asistencia para la futura certificación de créditos de carbono, que surgen de la reducción de emisiones gracias a la generación de energía renovable. Estos créditos podrán comercializarse en mercados internacionales y representarían ingresos adicionales para la comuna sin necesidad de aumentar tasas municipales.

El proyecto recibió además un respaldo institucional importante luego de que el Gobierno de Mendoza autorizara, mediante publicación en el Boletín Oficial, la emisión de deuda por hasta 10.000 millones de pesos para financiar la obra. Ahora el municipio deberá completar los trámites y obtener avales de los ministerios del Interior y de Economía, además del Banco Central.

La secretaria de Hacienda municipal, Alicia Zárate, aseguró que la comuna presentó ante potenciales inversores una administración “ordenada y transparente” y remarcó que los fondos se destinarán exclusivamente a infraestructura.

El Parque Solar Municipal tendrá una capacidad de generación de 5,4 megavatios, equivalente al consumo energético total del municipio, incluido el alumbrado público. Según las estimaciones oficiales, su puesta en funcionamiento permitiría ahorrar alrededor de 200 millones de pesos mensuales en consumo eléctrico