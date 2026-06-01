Otro mendocino quedó en el ojo de la tormenta por el escándalo de corrupción en Arsat

Otro exfuncionario nacional mendocino quedó bajo la lupa en la causa judicial que investiga presunta corrupción en Arsat. Se trata de Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos durante la gestión de Javier Milei y exgerente de Compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández. Boschin es investigado por su presunta participación en maniobras de direccionamiento de contratos y pagos ilegales dentro de la empresa estatal. La noticia trascendió luego de la detención del también mendocino Facundo Leal.

La investigación es llevada adelante por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez. En ese marco, Boschin habría tenido un rol relevante en una contratación otorgada a la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS), empresa que fue contratada para custodiar infraestructura de telecomunicaciones perteneciente al Estado.

La causa tomó estado público el viernes pasado tras la detención de Leal. El expediente se originó a partir del robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en un depósito ubicado en San Fernando. Durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario se secuestraron 2,35 millones de dólares, además de cocaína y drogas sintéticas.

De acuerdo con la investigación, Boschin habría actuado como intermediario entre funcionarios y empresarios beneficiados por contrataciones de Arsat. Los investigadores sostienen que habría mantenido comunicaciones con directivos de ALS mientras avanzaba el proceso de contratación y que habría intervenido en distintas etapas administrativas vinculadas al expediente. Entre las pruebas incorporadas a la causa figura un audio enviado en noviembre de 2021 por Boschin a Diego Padilla, vicepresidente de ALS.

En ese marco, la fiscalía detectó que cinco días después de emitida la primera orden de compra, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline en Mendoza. Además, el 26 de julio de 2023, Leal le transfirió una Volkswagen Amarok Extreme.

Gerardo Boschin quedó señalado en la causa por presunta corrupción en Arsat.

Otro de los elementos incorporados al expediente corresponde a mensajes extraídos de teléfonos secuestrados durante la investigación. En uno de ellos se menciona la entrega de dinero a una persona identificada como “Gerardo”.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó el allanamiento en inmuebles vinculados a Boschin en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Nordelta. Cabe destacar que, pese a estar en el ojo de la tormenta, a diferencia de lo que ocurrió con Leal, Boschin todavía no ha sido detenido.