La ilusión de tener un terreno propio, construir una casa y proyectar el futuro de una familia puede transformarse en un problema cuando pasan los años y la escritura nunca llega.

Eso es lo que denuncia un comprador del loteo El Melao, ubicado en Vista Flores, departamento de Tunuyán, quien se comunicó con Diario NDI para relatar una situación que, según asegura, afecta a otros adquirentes del emprendimiento.

El testimonio llegó acompañado de un boleto de compraventa fechado el 7 de marzo de 2019 y fotografías que muestran viviendas, terrenos delimitados con alambrados y calles de tierra con sectores deteriorados.

La documentación permite identificar a la parte vendedora, el fideicomiso involucrado y al escribano expresamente designado para la futura escrituración.

El interrogante es inevitable: ¿cómo puede pasar tanto tiempo desde la venta de un terreno sin que sus compradores consigan la documentación necesaria para convertirse en propietarios registrales?

Un boleto de compraventa y un nombre que vuelve a aparecer

El documento al que accedió Diario NDI identifica a María Isabel Galdeano como fiduciaria del Fideicomiso Campo Alto, que intervino como parte vendedora.

La operación corresponde a un lote del barrio: El Melado, ubicado sobre la continuación de callejón Hinojosa y calle El Melado, con salida a la Ruta Provincial 92, en Vista Flores.

El contrato establece un precio de 240.000 pesos de 2019, con una modalidad de pago que incluía una entrega inicial, un vehículo y cuotas mensuales.

Pero hay un nombre que adquiere especial relevancia en esta nueva investigación.

La cláusula cuarta identifica expresamente al escribano Maximiliano Broner como el profesional ante quien debía realizarse la escritura traslativa de dominio.

Broner ya había sido mencionado en la investigación anterior de Diario NDI sobre los desarrollos inmobiliarios de calle Tabanera. En este caso, sin embargo, su participación documentada es de naturaleza notarial y corresponde a una operación diferente.

“Nunca nos respondieron para darnos las escrituras”

El comprador que se comunicó con Diario NDI fue concreto al describir su situación.

Según su testimonio, los terrenos fueron vendidos, pero los adquirentes continúan esperando las escrituras.

También aseguró que pagaron trabajos de agrimensura para marcar las parcelas y que afrontaron gastos relacionados con la certificación de firmas.

En los mensajes enviados al diario sostuvo que Broner les cobró por esa certificación, pero que no recibieron posteriormente la documentación que esperaban.

Además, relató que, al solicitar los papeles, se les habría informado que el escribano ya no trabajaba con la vendedora.

La afirmación todavía requiere ser contrastada con la versión del profesional y con los antecedentes de las actuaciones notariales.

La finalización de una relación profesional no permite determinar, por sí sola, qué ocurrió con un trámite de escrituración ni quién debe continuarlo.

Sin embargo, el reclamo merece una respuesta clara.

¿Se inició efectivamente el trámite de escrituración? ¿Existe un plano de fraccionamiento aprobado? ¿Qué documentación falta? ¿Quién tiene la obligación contractual de aportarla y qué gestiones se realizaron desde la firma del boleto?

Son preguntas que no pueden quedar indefinidamente sin respuesta.

La cláusula que pone la urbanización a cargo de los compradores

El boleto contiene una disposición particularmente importante.

En su cláusula sexta, el contrato establece que el comprador asume los gastos y gestiones necesarios para urbanizar la fracción adquirida, incluyendo alumbrado público y agua potable.

La cláusula también pretende liberar a la parte vendedora de responsabilidad por esas obligaciones.

Pero esa disposición contractual abre un interrogante jurídico: ¿hasta dónde puede trasladarse al comprador la responsabilidad por las obras necesarias para regularizar un loteo?

La Ley Provincial 4341 establece exigencias para los loteos y fraccionamientos de características urbanas o suburbanas.

Su artículo 29 contempla la provisión de agua potable domiciliaria y otras instalaciones, con requisitos y excepciones específicas según la factibilidad de los servicios.

Por lo tanto, no basta con que un contrato diga que el comprador pagará las obras. También corresponde verificar que el emprendimiento haya cumplido las condiciones legales para su aprobación y comercialización.

La obligación de afrontar determinados gastos privados no elimina las exigencias administrativas que puedan corresponder al responsable del loteo.

Y en El Melao aparece un problema adicional: los compradores sostienen que la falta de documentación dominial dificulta avanzar con la infraestructura.

Esa situación debe analizarse junto con los planos, las aprobaciones y los requisitos de las prestadoras de servicios.

Las imágenes de una urbanización que sigue generando reclamos

Las fotografías aportadas al diario muestran un paisaje muy distinto del que habitualmente se asocia con un desarrollo inmobiliario consolidado.

Se observan calles de tierra con sectores anegados, viviendas de construcción sencilla, cercos de postes y alambre y terrenos con abundante vegetación.

Las imágenes no permiten establecer por sí solas si existen conexiones formales de agua o electricidad en todas las parcelas.

Sin embargo, acompañan el reclamo de quienes sostienen que las condiciones de infraestructura siguen siendo deficientes.

El contraste merece una explicación: mientras los terrenos fueron comercializados hace años, al menos uno de sus compradores continúa reclamando su escritura y cuestionando las condiciones para urbanizar.

Una nueva denuncia después de la polémica de Tabanera

El caso aparece pocos días después de que Diario NDI publicara una investigación sobre desarrollos inmobiliarios cuestionados en calle Tabanera, donde también surgió el nombre de Maximiliano Broner.

En Tabanera, los cuestionamientos giran alrededor de las condiciones urbanísticas, las denuncias administrativas y la provisión de agua.

En El Melao, el eje es el reclamo de escrituración de terrenos comercializados mediante un fideicomiso, junto con las condiciones de infraestructura del emprendimiento.

La coincidencia del nombre de Broner justifica examinar su participación específica en ambas operaciones.

En el caso de Vista Flores, el documento permite acreditar su designación como escribano y el testimonio del comprador plantea preguntas concretas sobre las gestiones posteriores.

¿Dónde están las escrituras?

La vendedora identificada en el contrato, María Isabel Galdeano, debe poder explicar la situación jurídica del fideicomiso, el estado del fraccionamiento y las condiciones necesarias para transferir el dominio de las parcelas.

Por su parte, Maximiliano Broner debe tener la oportunidad de aclarar qué actuaciones notariales realizó, qué documentación recibió, si se inició el trámite de escrituración y qué ocurrió después.

También corresponde que las autoridades provinciales y municipales informen si el loteo cuenta con las aprobaciones exigidas.

Los compradores no deberían tener que pasar años intentando averiguar quién debe entregarles los documentos de los terrenos que adquirieron.

La situación exige respuestas, plazos y soluciones concretas.

Porque vender un terreno es una operación comercial. Pero permitir que una familia acceda a un título de propiedad jurídicamente válido es una cuestión mucho más trascendente.

Y la pregunta que hoy surge desde Vista Flores es tan simple como urgente:

¿Quién se hará responsable de resolver el problema de las escrituras de El Melao?