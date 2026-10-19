Otro intendente, y su posible sucesor, se reunieron con las autoridades de la UNCuyo

Las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, encabezadas por Adriana García, tienen el desafío de darle una impronta a la gestión después de 12 años radicales. La conducción peronista, ya recibió a algunos referenes del partido centenario.

Uno de los que festejó el triunfo de García el día de las elecciones y ya tuvo su encuentro formal fue el intendente de Maipú, Matías Stevanato. El cónclave en el Rectorado incluyó a otros funcionarios, como el presidente del Concejo Deliberante y posible candidato a la intendencia: Emiliano Sallei.

El presidente del cuerpo deliberativo, Emiliano Sallei, valoró el encuentro institucional como un paso clave para potenciar las ordenanzas locales mediante el aporte científico y académico de la universidad pública.

“Impulsamos una gestión con innovación y un constante acercamiento al vecino, y eso requiere necesariamente respaldar las decisiones políticas en el conocimiento técnico y la excelencia de nuestra UNCUYO“, expresó Sallei.

Asimismo, remarcó que la vinculación permitirá optimizar marcos regulatorios locales que respondan de manera directa a las necesidades reales de los barrios del departamento.

“Cuando la universidad pública y los poderes locales conjugan esfuerzos, logramos que la innovación social y la cercanía territorial se transformen en ordenanzas y políticas públicas concretas que mejoran la calidad de vida de los maipucinos”, concluyó Sallei.